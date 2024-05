Mozambique : Al-Shabab utilise des enfants soldats, selon HRW

Un groupe islamiste opérant dans la province septentrionale de Cabo Delgado au Mozambique a utilisé des garçons âgés d'à peine 13 ans lors d'attaques contre une ville la semaine dernière et les résidents qui ont été contraints de fuir les combats ont reconnu certains des enfants soldats comme étant leurs parents disparus, a déclaré mercredi le groupe de plaidoyer Human Rights Watch.

Al-Shabab, qui est affilié au groupe État islamique, a déjà été accusé par les agences de l'ONU d'enlever des enfants et de les utiliser comme soldats dans son insurrection dans la région, qui a commencé en 2017. Une recrudescence des attaques des insurgés en mars a laissé au moins 70 enfants disparus, selon les autorités locales et un groupe d'agences d'aide.

Des témoins ont déclaré au groupe de défense des droits que des dizaines d'enfants soldats ont été utilisés dans les attaques et ont été vus portant des fusils d'assaut de type AK et des ceintures de munitions. Deux personnes d'une même famille ont déclaré avoir reconnu leur neveu de 13 ans parmi les enfants.

"Je l'ai vu de mes propres yeux", a déclaré à Human Rights Watch Abu Rachide, un habitant de la ville. Il a déclaré que le garçon l'avait salué mais qu'il avait continué à marcher. La sœur de Rachide a déclaré que le garçon, qui avait disparu au début de l'année, semblait recevoir des instructions de combattants plus âgés. "Je n'arrêtais pas de me demander comment il était devenu un tel combattant en seulement quatre mois", a-t-elle déclaré à HRW.

Les dernières attaques contre la ville de Macomia ont commencé vendredi et se sont poursuivies jusqu'au lendemain. Les combattants islamistes ont pillé des magasins et des entrepôts de nourriture et ont échangé des coups de feu avec des soldats mozambicains et sud-africains avant de battre en retraite, selon HRW et les médias mozambicains.

Au moins 10 personnes, pour la plupart des soldats, auraient été tuées lors des derniers combats et environ 700 habitants ont fui vers les forêts voisines pour échapper aux attaques, selon le rapport de HRW.

Le recrutement d'enfants de moins de 15 ans comme soldats constitue un crime de guerre au regard du droit international. En février, les juges de la Cour pénale internationale ont accordé des réparations d'un montant de plus de 52 millions d'euros à des milliers de victimes d'un commandant condamné d'un groupe rebelle ougandais, qui comptait parmi ses membres d'anciens enfants soldats.

Les attaques au Mozambique ont eu lieu quelques jours avant que l'Agence d'investigation environnementale (EIA), un organisme à but non lucratif qui enquête sur les crimes environnementaux, ne publie une enquête pluriannuelle alléguant que des millions de tonnes de bois avaient été exportées illégalement de Cabo Delgado vers la Chine depuis 2017 et que les bénéfices avaient été utilisés pour financer l'insurrection.

L'EIA a déclaré mardi que son enquête avait révélé que les négociants chinois achetaient du "bois de conflit" aux insurgés de Cabo Delgado "et l'exportaient avec d'autres bois", en violation de l'interdiction d'exportation de grumes du Mozambique.

L'Afrique du Sud a déployé des soldats à Cabo Delgado dans le cadre d'une force régionale visant à endiguer l'insurrection, qui a débuté en 2017. En 2020, des combattants islamistes ont décapité des dizaines de personnes, dont de nombreux enfants, alors que la violence s'intensifiait. Après une période d'inactivité relative, les insurgés ont lancé une nouvelle vague d'attaques cette année.

Les troupes régionales ont annoncé qu'elles avaient commencé à se retirer de leurs positions avant la date limite de juillet, bien que les soldats du Rwanda devraient rester dans le cadre d'un accord bilatéral distinct avec le Mozambique.

Les agences humanitaires affirment que le conflit a forcé plus d'un million de personnes à fuir leurs maisons depuis qu'il a commencé en octobre 2017 et que des milliers de personnes ont été tuées. L'insurrection menace également un projet de gaz naturel de 20 milliards de dollars à Cabo Delgado.