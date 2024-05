Haïti : les enfants face au traumatisme des gangs

Les habitants d'Haïti s'efforcent de surmonter le traumatisme de la crise qui a submergé le pays au cours des derniers mois.

Lors d'une récente session de formation dans un quartier relativement sûr de Port-au-Prince, les parents ont appris des jeux pour redonner le sourire à leurs enfants.

Les parents sont souvent tellement désemparés et découragés qu'ils n'ont pas l'énergie de s'occuper de leurs enfants, explique Yasmine Déroche, qui forme des adultes pour aider les enfants à surmonter les traumatismes infligés par la violence persistante des gangs.

À la fin de la formation, les parents ont reçu une copie de la présentation, des crayons de couleur et un ballon gonflable.

Mme Déroche, qui dirige le programme, a constaté que les parents se sentent si dépassés qu'ils sont déconnectés des besoins de leurs enfants.

"Je sais que la crise que nous vivons actuellement aura des conséquences qui mettront des années à se résorber", a-t-elle déclaré.

Les élèves vomissent souvent ou se mouillent lorsque des coups de feu éclatent devant leur école dans le nord de Port-au-Prince.

La directrice de l'école, Roseline Ceragui Louis, n'a alors qu'un seul moyen de calmer les enfants et de les mettre en sécurité : les faire s'allonger sur le sol de la salle de classe pendant qu'elle chante doucement.

La capitale haïtienne subit les assauts de puissants gangs qui contrôlent 80 % de la ville.

Le 29 février, les gangs ont lancé des attaques coordonnées visant des infrastructures clé.

Ces attaques ont fait plus de 2 500 morts et blessés au cours des trois premiers mois de l'année.

Aujourd'hui, dans le but de sauver la plus jeune génération d'Haïti, le pays fait l'objet d'une vaste campagne visant à lever le tabou qui pèse depuis longtemps sur la recherche d'une thérapie et le fait de parler de santé mentale.

Le représentant de l'UNICEF en Haïti a déclaré que la violence avait déplacé plus de 360 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants.

En outre, au moins un tiers des 10 000 victimes de violences sexuelles l'année dernière étaient des enfants, a déclaré Bruno Maes.

Plus de 80 enfants ont été tués ou blessés entre janvier et mars, soit une augmentation de 55 % par rapport au dernier trimestre de 2023 et "la période la plus violente jamais enregistrée pour les enfants dans le pays", a déclaré Save the Children, une organisation américaine à but non lucratif.

Un homme de 24 ans, qui n'a donné que son nom de famille, Nornile, pour des raisons de sécurité, a déclaré avoir fait partie d'un gang pendant cinq ans.

Il a expliqué qu'il avait rejoint le gang parce que celui-ci lui donnait l'argent dont il avait besoin et lui fournissait plus de nourriture que ce que sa mère, vendeuse, et son père, maçon, pouvaient lui offrir, à lui et à ses sept frères et sœurs.

La nuit, Nornile travaillait comme agent de sécurité pour le chef du gang.

Pendant la journée, il faisait des courses et lui achetait de la nourriture, des vêtements, des sandales et d'autres produits.

Nornile a déclaré qu'il était fier que le gang lui fasse confiance, mais qu'il avait envisagé d'arrêter lorsqu'un de ses trois frères avait été tué par des gangs le 16 juin 2022.

Il a quitté le gang deux ans après la mort de son frère et a commencé à travailler pour l'organisation à but non lucratif Hearts for Change Organization for Deprived