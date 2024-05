En République dominicaine, la montée de la xénophobie anti-haïtienne

La capitale haïtienne, Port-au-Prince, est assiégée depuis plusieurs mois, des rapports suggérant qu'environ 200 gangs ont pris le contrôle de plus de 80% de la ville.

La montée de la violence n’a laissé aux habitants que peu d’autres choix que de s’abriter chez eux ou de chercher refuge dans d’autres villes ou pays. Mais trouver la sécurité en dehors des frontières immédiates d’Haïti n’est pas facile.

Les récentes actions des États-Unis, l’une des destinations les plus courantes des migrants haïtiens, ont créé des défis supplémentaires. Les limites des vols à destination et en provenance du pays, la suspension des services de visa en Haïti et le refus d'accorder un "statut de protection temporaire" aux Haïtiens arrivant aux États-Unis après novembre 2022, par exemple, ont rendu la tâche non seulement difficile, mais illégale dans la plupart des cas. cas pour les Haïtiens d'émigrer aux États-Unis.

Avec de telles restrictions, et avec l’intention de l’administration Biden de renvoyer chez eux les Haïtiens interceptés en route vers les États-Unis, beaucoup cherchent plutôt à migrer vers le seul pays qui partage une frontière terrestre avec Haïti : la République dominicaine..

Xénophobie anti-haïtienne

Le chaos qui s’est abattu sur Haïti ces derniers mois a entraîné le déplacement de plus de 360 000 personnes à l’intérieur du pays. Cela a également conduit à une vague de xénophobie en République dominicaine, où les Haïtiens constituent une minorité importante.

Dans un pays d'environ 11 millions d'habitants, l'estimation du nombre de migrants haïtiens résidant en République dominicaine varie entre 500 000 et 1 million. Les récents incidents de xénophobie incluent le harcèlement des migrants haïtiens, sous forme d'extorsion et de signalements d'agressions physiques et sexuelles.

Le sentiment anti-haïtien a également galvanisé les politiciens qui prônent des réglementations frontalières plus strictes en cette année électorale.

Le président dominicain Luis Abinader, actuellement en tête des sondages avant les élections générales du 19 mai, a clairement indiqué qu'il cherchait à poursuivre les politiques migratoires qui incluent la construction d'un mur frontalier et la mise en place de points de contrôle stratégiques pour empêcher ce que son administration autrefois décrit comme une "avalanche d’étrangers illégaux, en particulier de ressortissants haïtiens".

Un voisin pas très sympathique

Les Haïtiens sont depuis longtemps la cible de déportations massives et de violences en République dominicaine. En 1937, le dictateur Rafael Trujillo a ordonné le massacre d'Haïtiens lors d'un incident connu sous le nom de massacre du persil. En six jours, des habitants armés de machettes ont tué environ 20 000 Haïtiens – certains estiment jusqu'à 30 000.

Aujourd’hui comme à l’époque, la couleur de la peau est utilisée pour identifier qui pourrait être d’origine haïtienne. La République dominicaine est un pays qui se targue généralement de sa "mixité", contrairement à la "noirceur" d’Haïti. Et les agents de l’immigration dominicains ont régulièrement été accusés de profiler racialement les Noirs en les qualifiant d’étrangers, d’Haïtiens et d’illégaux.

Le racisme anti-Noirs en République dominicaine est si notoire qu'en novembre 2022, l'ambassade des États-Unis à Saint-Domingue a publié un avis aux voyageurs exhortant les Noirs américains à prendre des précautions lorsqu'ils voyagent en République dominicaine, car ils risquent d'être pris pour des Haïtiens et détenus à tort.

Hausse des expulsions

Les efforts dominicains pour expulser les Haïtiens se sont intensifiés ces derniers temps, culminant en juillet 2023 avec 24 000 expulsions. Le total mensuel est tombé en janvier 2024 à 9 400, pour remonter en avril 2024 à plus de 16 500.

L'augmentation des expulsions survient malgré les appels des groupes de défense des droits humains, qui ont appelé en mars les autorités dominicaines à suspendre temporairement les expulsions de demandeurs d'asile haïtiens.

En effet, les groupes de défense des droits de l’homme surveillent depuis longtemps avec méfiance l’évolution de la situation en République dominicaine.

En 2013, des amendements constitutionnels ont annulé le droit de naissance dans le pays. Cela signifiait que toute personne née de non-citoyens en République dominicaine entre 1929 et 2010 n'était plus éligible à la citoyenneté dominicaine. Les premières estimations suggéraient qu’un peu plus de 200 000 personnes seraient devenues apatrides.

Les critiques ont qualifié la législation de raciste, notant qu'elle semblait, entre autres choses, violer l'article 15, sections 1 et 2, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Celui-ci stipule que toute personne a droit à une nationalité et qu’elle ne doit pas en être arbitrairement privée.

Dix ans plus tard, 130 000 personnes restent apatrides, sans protection et menacées toujours d’être expulsées.

Les groupes de défense des droits humains ont également exprimé leur inquiétude quant à la manière dont les autorités dominicaines mettent en œuvre leur politique d'immigration, avec de multiples rapports faisant état de traitements inhumains envers les Haïtiens – tels que le recours à une force excessive lors de raids, de poursuites meurtrières et de séparations parents-enfants.

En avril, des séquences vidéo ont circulé en ligne révélant les conditions de détention dans le célèbre centre de détention de la ville de Haina, un lieu tellement contaminé par le plomb qu'il a été surnommé "Tchernobyl dominicain". Dans les images, des dizaines d’Haïtiens sont affalés sur le sol dans des conditions de surpeuplement.

Indifférence face au sort des Haïtiens

Le public dominicain semble relativement indifférent au sort des migrants haïtiens.

Un sondage réalisé en février 2024 auprès de près de 30 000 personnes par le Listín Diario, l’un des journaux les plus anciens et les plus lus de la République dominicaine, a révélé que 99% des personnes interrogées estiment que les droits humains des Haïtiens n’ont pas été violés malgré la politique d’expulsion.

Ce sentiment est motivé par la conviction que la République dominicaine devrait être en mesure de réglementer ses propres lois sur l’immigration, indépendamment de l’influence des autres États-nations. Cela ressort clairement des déclarations de personnalités politiques telles que l’ancien président Leonel Fernández, candidat à la réélection, qui a déclaré dans une interview accordée à un journal que l’ingérence internationale dans la politique d’immigration dominicaine reflétait un manque de respect pour la souveraineté et l’autodétermination du pays.

De même, lorsqu’on a demandé à Abinader, l’actuel président, si la République dominicaine tiendrait compte de l’appel de l’ONU à cesser d’expulser les Haïtiens, il a simplement répondu : "Non, nous ne le ferons pas… nous continuerons à appliquer nos lois et notre constitution."

Les mesures adoptées pour réprimer les migrants haïtiens ont été accompagnées par une agitation de la part de groupes de droite. L’un de ces groupes, l’organisation nationaliste et conservatrice Ancien Ordre Dominicain, a pour objectif déclaré de "reconquérir" la République Dominicaine sur les Haïtiens.

Le groupe a utilisé sa plateforme grandissante sur les réseaux sociaux – il compte par exemple 77 000 abonnés sur Facebook – pour organiser des manifestations contre l’immigration haïtienne et "l’imposition de la communauté internationale".

Ce nativisme dominicain d’abord se retrouve dans la rhétorique du président du pays. Lorsque la BBC lui a demandé en avril comment la République dominicaine pouvait justifier la poursuite de l’expulsion des Haïtiens compte tenu de la crise actuelle, Abinader a répondu : "De la même manière que les États-Unis, les Bahamas et tous les autres pays".

Il a ajouté que son gouvernement n'envisagerait pas la possibilité d'offrir un refuge, même à court terme, aux Haïtiens.

Alors que le programme d’Abinader devrait recevoir un nouveau mandat des électeurs dominicains lors des prochaines élections, les chances que les Haïtiens frappés par la crise soient accueillis de l’autre côté de la frontière semblent plus minces que jamais.