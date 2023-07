Climat : le 5 juillet 2023, journée la plus chaude au niveau mondial

Le mercredi 5 juillet 2023 a été le jour le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. A égalité avec le mardi 4 juillet, la température moyenne à la surface de la planète a été mesurée à 17.18 degrés Celsius soit son niveau le plus élevé depuis depuis le début des relevés en 1979.

Une température supérieure à celle de lundi 3 juillet, déjà inédite selon le portail Climate Reanalyzer géré pas l’université américaine du Maine.

"Ces années, ces étés actuels, si l'on s'attend à ce que les admissions se poursuivent, peuvent être en moyenne certaines des années les plus fraîches pour le reste, pour les quelques décennies à venir. En d'autres termes, le climat se réchauffe et c'est le plus chaud que nous ayons jamais connu. Mais si l'on continue sur cette trajectoire, ce sont les années les plus fraîches, les étés les plus frais que nous connaîtrons au cours des deux prochaines années", a déclaréSarah Kapnick, scientifique en chef de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Cet événement est le dernier épisode en date d'une série de phénomènes extrêmes liés au changement climatique. Comme les canicules, les sécheresses et les inondations, il inquiète les scientifiques sans les surprendre.

"Un événement comme celui-ci, avec une augmentation des températures qui semblent, au moins provisoirement, être une sorte de record. C'est le cas. Cela s'inscrit dans le cadre du réchauffement climatique et nous commençons à voir des événements qui nous rappellent que le changement climatique est réel. Et nous verrons des événements de ce type plus souvent à l'avenir", a commenté Sean Birkle, climatologue à l'Université du Maine et créateur du Climate Reanalyzer.

Sarah Kapnick, responsable scientifique de la National Oceanic and Atmospheric Administration, a ajouté que la chaleur mondiale était due au réchauffement naturel El Nino du Pacifique, qui réchauffe la planète et modifie les conditions météorologiques mondiales, en plus du changement climatique causé par l'homme, qui brûle du charbon, du pétrole et du gaz.

Les scientifiques utilisent généralement des mesures beaucoup plus longues - mois, années, décennies - pour suivre le réchauffement de la Terre. Mais les maximas quotidiens indiquent que le changement climatique est en train d'atteindre des territoires inexplorés.