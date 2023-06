Sommet de Paris : des activistes demandent la taxation des pollueurs

Des militants de plusieurs ONG, dont Glasgow Actions Team et 350.org, ont déployé une banderole devant la tour Eiffel en France, pour demander la fin du financement des énergies fossiles et la taxation des pollueurs.

Ces activistes ont choisi d’agir à la veille du sommet de Paris pour « un nouveau pacte financier mondial ».

"Ce qui nous met en colère, et pas seulement à la veille du sommet, c'est que des entreprises comme TotalEnergies, Exxon et Shell continuent de battre des records de profit chaque année, alors qu'elles connaissent depuis 50 ans l'impact de leurs activités sur le climat et la biodiversité.", a déclaréSoraya Fettih, directrice de campagne de 350.org.

" Président Macron, gardez-le dans le sol, arrêtez l'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est (EACOP), faites payer les pollueurs si nous voulons avoir une justice climatique. Mettez fin au financement des combustibles fossiles. Et le dernier (mon message, ndlr) est de moi... de l'Ouganda. Nous vous observons. Faites en sorte que ce sommet soit un pas en avant pour les gens comme nous, pour les gens de pays comme le mien. ", a ajouté Patience Nabukalu, activiste climatique pour Fridays for Future Uganda.

Des chefs d'État, des responsables financiers et des militants du monde entier se réuniront à Paris cette semaine pour trouver des moyens de réformer les banques de développement mondiales - comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces réformes viseront à faire face au réchauffement climatique et prendre en compte son impact dans les décisions de prêt.

Si la restructuration de la dette et la réduction de la pauvreté feront partie du sommet de jeudi et vendredi, le climat en sera le principal moteur, les représentants des pays en développement d'Afrique, d'Asie occupent d’ailleurs une place de choix à la table des négociations.