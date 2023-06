Le président ougandais en "congés forcés" en raison du Covid-19

Le président ougandais Yoweri Museveni, 78 ans, a annoncé jeudi qu'il s'était mis en "congés forcés" après avoir été testé positif au Covid-19.

"Hier matin, j'ai remarqué des symptômes ressemblant à une grippe légère", a écrit dans un communiqué le chef de l'Etat, ajoutant qu'un test avait confirmé qu'il avait été infecté par le virus du Covid-19.

Alors que deux des trois échantillons prélevés sur lui en début de semaine se sont révélés négatifs, l'un d'entre eux a donné un résultat positif. "Je me suis donc isolé... (et) j'ai délégué mon travail d'aujourd'hui et de demain au Premier ministre Robinah Nabbanja", a-t-il ajouté.

"Grâce à Dieu tout va bien, et je ne ressens que des symptômes légers. Toutefois, je préfère toujours prendre des précautions et m'isoler pour le moment", a encore précisé le président.

"J'ai donc obtenu mon deuxième congé forcé au cours des 53 dernières années, depuis 1971, lorsque nous avons commencé à lutter contre Idi Amin", a-t-il déclaré, citant le dictateur qui a gouverné l'Ouganda dans les années 1970.

M. Museveni, âgé de 78 ans, a déclaré qu'il avait délégué ses fonctions au Premier ministre Robinah Nabbanja. M. Museveni, l'un des plus anciens dirigeants sur la planète, dirige son petit pays d'Afrique de l'Est d'une main de fer depuis plusieurs décennies.

La nouvelle de la maladie de M. Museveni a suscité des réactions mitigées de la part des Ougandais. Si certains lui souhaitent un prompt rétablissement, d'autres, sur les médias sociaux, n'ont pas été aussi aimables.

Un temps salué comme un réformiste, il a pris les rênes de l'Ouganda en 1986, en aidant à mettre fin aux régimes autoritaires d'Idi Amin Dada et Milton Obote. Mais l'ancien chef rebelle a depuis réprimé la dissidence et changé la Constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir.

Si M. Museveni est aimé par de nombreux Ougandais qui lui reconnaissent le mérite d'avoir apporté une relative stabilité à ce pays d'Afrique de l'Est, beaucoup d'autres le considèrent comme un autoritaire qui dépend des forces de sécurité pour rester au pouvoir.

En Ouganda, la répression contre la société civile, avocats et militants s'est accrue ces dernières années, selon de nombreuses organisations de défense des droits humains.

Selon le ministère de la Santé, l'Ouganda a enregistré officiellement 170 255 cas d'infection au coronavirus et 3 632 décès depuis le début de la pandémie en 2020.