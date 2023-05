Soudan du Sud : l'ONU s'inquiète de l'application de l'accord de paix

La Mission des Nations Unies au Soudan du Sud a averti les dirigeants du pays de ne pas perdre de vue la mise en œuvre de l'accord de paix qui pourrait "faire ou défaire" le pays, dans le contexte de la crise actuelle au Soudan voisin.

Le chef de l'UNMISS, Nicholas Haysom, a déclaré mercredi que même si le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, jouait un rôle de médiateur dans la crise soudanaise, il devait également se concentrer sur l'accord de paix dans son propre pays.

"Ce n'est pas le moment de quitter le ballon des yeux", a déclaré M. Haysom. "Ce que nous pouvons apprendre du Soudan, c'est la rapidité avec laquelle les choses peuvent s'envenimer si elles sont négligées."

Les médias locaux ont rapporté que l'on craignait que le conflit au Soudan ne sape le processus de paix au Soudan du Sud, M. Kiir se concentrant désormais sur la médiation plutôt que sur la mise en œuvre de l'accord de paix.

La guerre civile au Soudan du Sud a débuté en 2013 et s'est achevée par un accord de paix en 2018, faisant près de 400 000 morts et plus de quatre millions de personnes déplacées. Le Soudan est un garant du processus de paix au Soudan du Sud.

Le chef de l'UNMISS a déclaré qu'il n'y avait pas de place pour l'inaction. "Nous considérons toujours que 2023 est une année décisive pour ce pays, s'il veut mettre pleinement en œuvre l'accord de paix, ce qui signifie que les choses ne peuvent pas être reportées à 2024", a déclaré M. Haysom.

Dans le cadre de la feuille de route politique prolongée en août 2022, les partis ont accepté d'organiser des élections en décembre 2024.

Mais le gouvernement doit encore reconstituer le processus d'élaboration de la Constitution, adopter une législation électorale ou mettre en place les institutions et les structures nécessaires.

"Le processus d'élaboration de la Constitution a, selon nos estimations, dix mois de retard, la planification des élections a huit mois de retard et plusieurs aspects des dispositions transitoires en matière de sécurité sont tout simplement en suspens", a déclaré M. Haysom.

Il a ajouté que plusieurs aspects des dispositions transitoires en matière de sécurité restaient incomplets.

Selon le haut fonctionnaire de l'ONU, le temps presse pour préparer des élections crédibles. Il a ajouté que la question d'un espace politique et civique propice reste un défi.

"Il n'est pas possible d'avoir des élections viables, libres, équitables et crédibles ou un processus d'élaboration de la Constitution libre, équitable et viable si les gens ne peuvent pas se parler, s'il n'y a pas de liberté d'expression et s'il n'y a pas une sorte de dialogue solide entre les Sud-Soudanais eux-mêmes", a dévoilé M. Haysom.

Toutefois, M. Haysom indique qu'il encourage également toutes les parties concernées à s'attaquer à la question de la création d'un environnement libre dans lequel l'élection pourra se dérouler.

"Il reste encore du chemin à parcourir. Nous sommes certainement déterminés à aider le Soudan du Sud à remplir les conditions requises", a-t-il déclaré.

Le processus politique au Soudan du Sud reste fragile, le président et son ancien rival devenu vice-président, Riek Machar, ne parvenant pas à s'entendre sur certains points, le dernier en date étant le limogeage par le président de l'épouse de M. Machar du ministère de la défense.