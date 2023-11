Soudan du Sud : la présidentielle toujours dans l'incertitude

Les élections présidentielles sont prévues pour fin 2024 au Soudan du Sud. Un scrutin qui pourrait avoir du mal à se dérouler paisiblement en raison d'entraves aux libertés publiques. Les Nations unies interpellent.

"Il sera impossible d'envisager des élections libres, équitables et crédibles en décembre 2024 à moins que tous les partis, dirigeants et parties prenantes sud-soudanais ne prennent le taureau par les cornes pour s'entendre sur des mesures cruciales d'ici le premier trimestre 2024", a affirmé jeudi lors d'une conférence de presse l'envoyé spécial de l'ONU au Soudan du Sud, Nicholas Haysom.

Il s'agit des premiers scrutins dans ce pays, depuis son indépendance du Soudan en 2011, selon l'ONU, une meilleure organisation est nécessaire.

"Permettez-moi de souligner que les élections ne sont pas un événement d’une journée, mais un processus qui intègre des décisions délibérées et réfléchies avant, pendant et après le scrutin. Tous ces processus doivent bénéficier de l’adhésion et du soutien total des Sud-Soudanais, en particulier dans le cas d’un pays sortant d’un conflit qui divise." Ajoute le diplomate.

Les autorités sud-soudanaises sont régulièrement pointées du doigt pour les atteintes aux libertés publiques et la répression de voix dissonantes.