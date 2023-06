Pas le moment d'oublier le Soudan du Sud, met en garde l'ONU

La guerre au Soudan, qui a montré "la rapidité avec laquelle les avancées durement gagnées vers la paix peuvent s'effacer", ne doit pas détourner l'attention des risques qui pèsent sur le Soudan du Sud, a mis en garde mardi l'émissaire de l'ONU dans ce pays.

Après avoir obtenu son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud a sombré dans une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés entre 2013 et 2018. Un accord de paix signé en 2018 a prévu le principe d'un partage du pouvoir entre les rivaux Salva Kiir et Riek Machar au sein d'un gouvernement d'union nationale.

Mais les tensions demeurent et les violentes armées locales continuent d'ensanglanter le plus jeune pays de la planète.

Et les combats chez son voisin depuis deux mois ont "des conséquences" sur "de nombreux fronts", notamment économique et sécuritaire, a souligné devant le Conseil de sécurité Nicholas Haysom, patron de la mission de l'ONU au Soudan du Sud (Minuss).

"Depuis mi-avril, plus de 117 000 femmes, enfants et hommes ont traversé la frontière du Soudan vers le Soudan du Sud", dont 93% sont des réfugiés sud-soudanais revenant dans leur pays, a-t-il noté, soulignant que "les capacités" du gouvernement et des humanitaires "sont sous pression, avec des ressources locales limitées et un goulot d'étranglement" dans les villes frontalières.

"Les impacts économiques du conflit assombrissent une situation déjà fragile", a-t-il insisté, évoquant l'interruption d'importations du Soudan.

"Sur le plan politique, le conflit au Soudan réduit l'ampleur de l'attention - tant nationale qu'internationale - indispensable sur le Soudan du Sud en cette période critique de la transition", a-t-il ajouté, appelant à ce que le processus de paix au Soudan du Sud ne paie pas le prix de l'implication du président Kiir dans les efforts de paix chez son voisin.

"Ce n'est pas le moment de quitter des yeux le Soudan du Sud. Ce que nous avons appris du Soudan est la rapidité avec laquelle les avancées durement gagnées vers la paix peuvent s'effacer", a-t-il prévenu, évoquant les risques d'exacerbation "d'éléments déclencheurs et moteurs de conflits".

Dans un contexte de "compétition pour des ressources limitées dans les zones des nouveaux déplacements", l'émissaire onusien a en particulier décrit une "escalade des tensions entre les communautés, souvent avec une connotation ethnique, dans un environnement marqué par les difficultés économiques, des tensions communautaires pré-existantes et la présence d'armes".