Les défis des réfugiés soudanais à la frontière avec l'Egypte

A la frontière avec l'Egypte, des familles soudanaises se heurtent à moult difficultés alors qu'elles tentent de se mettre à l'abri des combats qui font rage dans leur pays depuis plus d'un mois.

Ces chauffeurs de bus soudanais observent un repos sur le parking du village égyptien de Wadi Karkar, près de la ville méridionale d’Assouan.

Ils ont transporté des Soudanais fuyant la guerre qui fait rage dans leur pays depuis plus d’un mois.

Plusieurs famille peinent pas à franchir la frontière en raison de nombreuses contraintes.

"Je rassemble actuellement les Soudanais qui ont été déplacés de Khartoum et qui se sont échappés vers le nord. Au début de la guerre, nous les avons accueillis dans le nord (les régions du nord du Soudan) et maintenant nous les transportons à Assouan", raconte Abdullah Saber, chauffeur de bus soudanais.

Hassan Abdul Raheem, chauffeur de bus soudanais abonde dans le même sens.

"La situation est vraiment mauvaise parce qu'il n'y a pas de passeports ou de visas. Les gens sont fatigués et coincés à Halfa (ville frontalière de Wadi Halfa). Il n'y a pas de bus. Cela fait 15 jours que nous faisons ce voyage (du Soudan à l'Égypte)."

Depuis le début des combats, le 15 avril, entre les forces de deux généraux rivaux, plus de 132 000 réfugiés sont arrivés en Égypte, a déclaré mercredi l'Organisation internationale pour les migrations.

"Il y a plus d'un million de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan et aux frontières extérieures du pays. S'il n'y a pas un cessez-le-feu immédiat et une cessation de la violence et des hostilités, la situation risque de devenir très sombre pour la population.", alerte Carlos Cruz, chef de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Egypte.

L’exode des soudanais sur cette route est loin de prendre fin. Les généraux Burhane et Daglo peinent encore à enterrer la hache de guerre. Le cessez-le-feu entré en vigueur lundi soir par exemple est violé depuis.