Malawi : plus de 400 réfugiés et demandeurs d'asile arrêtés

Les autorités du Malawi ont arrêté plus de 400 réfugiés et demandeurs d'asile, dont 100 enfants, dans la capitale, qui avaient refusé de retourner dans un camp situé à l'extérieur de la ville.

Cette répression est intervenue environ deux mois après que le gouvernement a lancé un ultimatum pour que les réfugiés retournent à Dzaleka, un camp surpeuplé situé au nord de la ville.

Quelque 240 personnes ont été emmenées d'une prison où elles étaient contrôlées vers le camp par des camions militaires et un bus de l'UHCR.

La plupart des réfugiés et des demandeurs d'asile au Malawi viennent de la République démocratique du Congo, déchirée par le conflit, ainsi que du Rwanda et du Burundi.

Les autorités du Malawi ont déclaré jeudi qu'elles avaient arrêté plus de 400 réfugiés et demandeurs d'asile dans la capitale qui avaient refusé de retourner dans un camp situé à l'extérieur de la ville.

Le ministère de la sécurité intérieure a déclaré que 408 personnes, dont plus de 100 enfants, ont été détenues au cours d'une opération de deux jours qui a commencé par des raids avant l'aube dans plusieurs communes de Lilongwe mercredi.

La répression a eu lieu environ deux mois après que le gouvernement ait lancé un ultimatum pour que les personnes retournent à Dzaleka, un camp surpeuplé situé à environ 40 kilomètres au nord de la ville.

"Le délai que nous leurs avions donné a expiré", a déclaré le porte-parole du ministère, Patrick Botha.

"Nous avons indiqué que si ces personnes ne se déplaçaient pas, la police serait appelée à faire respecter le déplacement."

La plupart des réfugiés et des demandeurs d'asile au Malawi viennent de la République démocratique du Congo, déchirée par le conflit, ainsi que du Rwanda et du Burundi.

Les personnes détenues font l'objet d'un contrôle dans une prison locale afin de vérifier si certaines d'entre elles ne sont pas entrées illégalement dans le pays, a déclaré M. Botha.

Les autorités ont également accusé certains réfugiés et demandeurs d'asile d'exploiter des magasins sans autorisation.

Le chef de la communauté burundaise de Lilongwe, Bantubino Leopold, s'est dit "surpris" par ces raids, le gouvernement s'étant engagé à protéger les réfugiés.

"Nous avons un accord (...) qui permet aux réfugiés qui peuvent se débrouiller seuls de gérer des entreprises dans le pays, afin qu'ils ne dépendent pas de l'aumône", a déclaré M. Leopold.

La Coalition des défenseurs des droits de l'homme du Malawi s'est déclarée consternée par la "lourdeur" du gouvernement.

Les arrestations représentent une "violation flagrante du droit international des réfugiés" et favorisent "un environnement de peur et d'incertitude, causant d'immenses dommages au bien-être mental et physique des personnes concernées", a déclaré le groupe de défense des droits.

Le Malawi abrite près de 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile, selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR.

La plupart d'entre eux vivent à Dzaleka, un camp de réfugiés créé en 1994 pour accueillir environ 12 000 personnes, mais qui en héberge actuellement plus de 56 000, selon le HCR.