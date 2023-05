Le Qatar fournit 35 tonnes d'aide médicale au Soudan

Un avion qatari transportant 35 tonnes d'aide médicale, y compris des appareils et des équipements est arrivé mardi à l'aéroport de Port-Soudan.

Un geste qui s'inscrit dans le cadre du soutien offert par le Qatar au Soudan, en proie à une guerre civile depuis un mois.

"Il s'agit du sixième avion-cargo chargé d'aide humanitaire qui comprend de l'aide médicale et des appareils médicaux dont nos frères du Soudan ont besoin. Le colis contient 35 tonnes de médicaments et des poches de sang" a déclaré Khaled Abdullah, directeur du département des urgences et des secours de l'organisation caritative du Qatar.

Depuis le début des combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, les pays voisins fournissent de l'aide et ont déjà évacué des centaines de personnes.

L'ONU estime à plus de 3 milliards de dollars les besoins en aide humanitaire au Soudan où les conditions de vie se sont aggravées depuis la mi-avril.