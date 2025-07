Un physicien appelle à la coopération internationale pour éviter la guerre nucléaire

David Gross, lauréat du prix Nobel de physique, a souligné la nécessité urgente d'une coopération internationale pour prévenir une guerre nucléaire lors d'une interview accordée à China Global Television Network à Pékin dimanche, en marge du congrès international 2025 sur les sciences fondamentales.

M. Gross a exprimé l'espoir que les scientifiques puissent servir de pont entre les nations par le biais de la diplomatie scientifique.

Avertissant que les armes nucléaires ont un potentiel catastrophique pour l'humanité tout entière, avec le risque d'anéantir des villes entières et de provoquer des morts et des destructions massives, le physicien américain a déclaré que la coopération était nécessaire pour réduire les dangers de l'apocalypse.

"Au cours des 80 dernières années, les armes nucléaires n'ont pas été utilisées pour tuer des gens. Mais des pays puissants, dont notre pays, le mien, la Russie et de nombreux autres pays, ont étudié ce problème au fil des ans. La Chine, les États-Unis et la Russie en particulier peuvent certainement commencer à discuter. Et j'espère qu'ils le feront. Mais cela ne se produira, à mon avis, que si les peuples du monde prennent conscience de l'incroyable danger et exigent, d'une manière ou d'une autre, de leurs gouvernements, dont les dirigeants savent exactement à quel point c'est dangereux. Les scientifiques qui ont des relations internationales ont toujours espéré pouvoir servir de pont entre les différents pays. C'est ce qu'on appelle la diplomatie scientifique", a déclaré M. Gross.

M. Gross a également appelé à la suppression des obstacles aux échanges scientifiques entre différents pays qui ont été créés à des fins industrielles et militaires.

"Dans la culture scientifique, nous chérissons les désaccords, les arguments, la concurrence entre les idées, où le juge est la nature, et non le pouvoir, la force ou la superstition. La science est universelle. Les lois de la science, de la physique, s'appliquent partout dans l'univers, sans parler de la Terre. Nous posons tous les mêmes questions et nous bénéficions énormément de la collaboration, de la coopération, de la discussion. Par conséquent, les tentatives croissantes d'isoler les gens en raison de secrets industriels et de conflits militaires sont très préjudiciables au développement de la science et bien sûr, à l'harmonie internationale", a-t-il déclaré.