Kenya : l'un des plus vieux lions sauvages tué par des bergers

L'un des plus vieux lions sauvages du Kenya a été tué par des bergers et le gouvernement a exprimé son inquiétude alors que six autres lions ont été transpercés dans un autre village samedi, ce qui porte à 10 le nombre de lions tués au cours de la seule semaine dernière.

Le lion mâle Loonkiito avait 19 ans et a été décrit comme fragile par le porte-parole du Kenya Wildlife Service, Paul Jinaro, qui a déclaré qu'il avait quitté le parc national d'Amboseli pour se rendre dans un village à la recherche de nourriture dans la nuit de jeudi à vendredi.

Six autres lions du même parc national ont été transpercés par des bergers après avoir tué 11 chèvres dans la région de Mbirikani, dans le comté de Kajiado. Ces décès portent à 10 le nombre de lions tués par des bergers la semaine dernière dans le cadre de l'escalade du conflit entre l'homme et la faune sauvage, qui inquiète le gouvernement.

La ministre du Tourisme, Peninah Malonza, a rencontré les habitants de la région de Mbirikani dimanche et les a exhortés à ne pas harponner les lions errants et à s'adresser plutôt au service de protection de la faune et de la flore.

Le gouvernement et les groupes de protection de la nature ont mis en place un programme d'indemnisation pour les éleveurs dont le bétail est tué par des animaux sauvages.

Mais les éleveurs sont devenus plus protecteurs après avoir perdu du bétail à cause d'une sécheresse qui a été qualifiée de pire depuis des décennies en Afrique de l'Est.

Craig Miller, de l'association de protection de la nature Big Life Foundation, a déclaré que l'abattage de Loonkiito était "regrettable" car il s'agissait du lion le plus âgé du parc national d'Amboseli.

Selon les défenseurs de l'environnement, les lions sauvages vivent rarement plus de 15 ans.