Kenya : la course contre la montre pour sauver les lions

À l'occasion de la Journée mondiale du lion, les défenseurs de l'environnement au Kenya soulignent la nécessité de lutter contre la perte d'habitat et les conflits entre l'homme et la faune sauvage afin de sauver cette espèce emblématique des plaines africaines.

Les lions majestueux des parcs nationaux du Kenya sont une espèce qui vit à la limite. À la lisière d'écosystèmes en déclin, en conflit avec l'homme, mais aussi menacée par les incendies de forêt et le changement climatique.

L'abattage de 10 lions en une semaine en mai dernier dans le parc national d'Amboseli, au Kenya, a une fois de plus mis en évidence l'augmentation des conflits entre l'homme et la faune sauvage.

Dans certaines régions du Kenya, les populations de lions chevauchent les établissements humains et les zones de pâturage du bétail, ce qui entraîne des interactions négatives et des conflits qui se traduisent souvent par des pertes économiques, des menaces pour la vie humaine et des problèmes de conservation. La construction d'infrastructures a également aggravé le problème.

Pour protéger leurs troupeaux des prédateurs, les agriculteurs ont souvent recours à des mesures drastiques telles que le harponnage et l'utilisation de pesticides puissants pour tenter de tuer l'espèce emblématique.

Les défenseurs de l'environnement estiment que l'avenir des lions est sombre.

" Il y a 100 ans, on estimait qu'il y avait environ 200 000 personnes en Afrique. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y en a 20 000 dans toute l'Afrique, 2 500 ici au Kenya, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Toutes ces années, entre hier et aujourd'hui, l'habitat de ces animaux a diminué, ils ont perdu 90 % de leurs territoires dans toute l'Afrique. 26 pays d'Afrique n'ont plus de lions. Ils ont tous disparu parce qu'il n'y a pas de gibier, qu'il y a beaucoup de population, que les gens ont besoin de terres pour partir, qu'ils ont besoin de terres pour se nourrir et ainsi de suite, ce n'est tout simplement pas tenable", explique David Mascall, un défenseur de l'environnement.

Selon le Fonds international pour la protection des animaux, la récente sécheresse qui a sévi au Kenya a entraîné la mort de milliers d'animaux sauvages dans des écosystèmes tels que celui d'Amboseli.

La sécheresse a été décrite comme la pire depuis 40 ans et a été marquée par des précipitations minimales. Environ 6 093 animaux ont été perdus entre juin et novembre 2022.

La sécheresse a entraîné la disparition des prairies qui attirent les proies, lesquelles servent alors de source de nourriture aux lions. Si leurs proies ne sont plus présentes, ils se tournent vers le bétail, ce qui entraîne des conflits avec les populations locales.

" Les lions et autres prédateurs ont un grand avantage si l'herbe est vraiment belle et longue. Aujourd'hui, avec le manque de pluie, l'herbe n'a pas poussé autant, même si les espèces proies peuvent encore se déplacer, mais les prédateurs sont bien sûr désavantagés, car une fois qu'une espèce proie se déplace, il y a un problème avec les communautés", explique M. Mascall.

Les incendies de forêt ont également été identifiés comme un facteur contribuant à la perte de précieux pâturages. En 2020, l'écosystème de Tsavo a connu des incendies qui ont entraîné la perte d'animaux sauvages et de leurs pâturages.

Les scientifiques insistent sur la nécessité de trouver des solutions à long terme pour lutter contre les effets de la perte d'habitat.

"Si la gestion au Kenya est toujours sous le commandement et le contrôle et n'englobe pas la communauté, où la communauté vient et coexiste avec les lions, avec d'autres animaux et de cette façon le bénéfice qui vient des écosystèmes comme Amboseli et Tsavo devrait aussi peut-être partager avec la communauté adjacente, pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, elles seront incitées à conserver ces espèces rares que sont les lions", explique Jane Mutune, chercheuse en gouvernance environnementale à l'université de Nairobi.

Selon le Fonds mondial pour la nature, il ne resterait plus que 23 000 lions sauvages, les lions ayant disparu de plus de 90 % de leurs habitats historiques.

"Nous sommes sur le déclin, nos enfants, nos petits-enfants, beaucoup d'entre eux ne verront jamais un lion vivant, ils ne le verront que dans un livre, une photo. N'est-ce pas triste ?", déclare Mascall.