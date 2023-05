Des femmes Maasaï apicultrices dans le nord de la Tanzanie

Dans le nord de la Tanzanie, la sécheresse récurrente de ces dernières années a mis à rude épreuve les communautés qui vivent de l'élevage du bétail. Un groupe de femmes Massaï s'est tourné vers la production de miel à partir de ruches situées dans la forêt afin de générer des revenu supplémentaires.

Elles assurent ainsi l'avenir de leurs enfants et contribuent à la régénération de la forêt autour de leurs ruches. Dans une clairière du nord de la Tanzanie, Maria Shinini enfile sa combinaison d'apicultrice en vue d'une récolte nocturne.

Un groupe de ses collègues apicultrices masaï produisent la fumée nécessaire pour calmer les abeilles et récolter le miel en toute sécurité. Elles ont maintenant 76 ruches sur un terrain communal situé à la périphérie du district de Monduli, dans la région d'Arusha.

Il a fallu un certain temps pour construire tout cela. Maria a commencé avec cinq ruches et du matériel, ainsi qu'une formation dispensée par un réseau de petits exploitants, d'agriculteurs et d'éleveurs, soutenu par le Fonds pour les forêts et les exploitations agricoles (FFF), un partenariat entre l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l'Institut international pour l'environnement et le développement (IIED) et AgriCord.

"J'ai acheté cinq chèvres qui produisent du lait pour nous, j'ai aussi acheté un lit et j'ai éduqué mes enfants. Cette année, j'ai l'intention de construire une maison" a déclaré Maria.

À l'est de la vallée du Rift, près du Kilimandjaro, cette partie de la Tanzanie est verdoyante. C'est la saison des pluies, mais cette année, les précipitations ont été moins abondantes que d'habitude. Des décennies de sécheresse récurrente due au changement climatique ont dégradé le paysage et réduit les pâturages disponibles pour le bétail. L'introduction d'abeilles est une initiative visant à régénérer le paysage.

L'apiculture contribue à la conservation des forêts, car elles abritent des plantes que les apiculteurs doivent protéger pour nourrir leurs abeilles.

Lors d'une session de formation, Maria et son groupe écoutent attentivement. Ils ont appris dès le début que la conservation de l'environnement est un élément crucial du soin et de la gestion de leurs abeilles.

Leur formateur, qui fait partie d'un réseau soutenu par le FFF, leur a appris à prendre soin de la végétation autour de leurs ruches dans la forêt, afin que leurs abeilles puissent prospérer.

"Il est très important de prendre soin de notre environnement, depuis les captages d'eau, et notre formation va donc de pair avec ces aspects de l'environnement, en prenant soin de la végétation pour que les abeilles puissent obtenir leur nourriture, car il n'y a pas d'autre source d'alimentation" précise le formateur, Majaliwa Mwashuve.

La Forest and Farm Facility (FFF) soutient sept réseaux de petits exploitants, d'agriculteurs et d'éleveurs appelés "Forest and Farm Producer Organizations" (FFPO), à travers la Tanzanie, touchant plus de 300 000 ménages, afin de développer des entreprises et de renforcer la résilience face au changement climatique.

Grâce à diverses activités, près de 68 000 hectares de forêt ont été restaurés depuis 2020.

L'effet sur la communauté a été significatif.

"Quand les gens me voient aller récolter du miel, ils sont très surpris parce que dans notre communauté masaï, seuls les hommes pratiquent l'apiculture en tant qu'individus. L'apiculture nous a donc apporté le respect, à nous les femmes, et nous a propulsées sur le devant de la scène. Les gens savent maintenant que même les femmes masaï peuvent faire de grandes choses" témoigne Maria.

Et en effet, Maria et ses collègues jouent un rôle important en prenant soin de leurs familles et en protégeant l'environnement dans une période difficile.