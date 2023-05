Le président élu du Nigeria en visite en Europe

Bola Tinubu a quitté le Nigeria pour l'Europe pour une visite de travail. Il devrait revenir prochainement pour les préparatifs de sa prestation de serment officielle en tant que 16e président du pays le 29 mai.

Bola Tinubu devrait s'engager avec des investisseurs et d'autres alliés clés dans le but de faciliter des opportunités d'investissement dans le pays.

C'est la deuxième fois que Bola Tinubu quitte le pays après avoir été déclaré président élu le 1er mars.

Le président élu devrait mettre ce voyage à profit pour affiner les plans et programmes de transition, ainsi que ses options politiques avec certains de ses principaux collaborateurs.

Des réunions avec des acteurs multi-sectoriels de la communauté des affaires européenne - fabrication, agriculture, technologie et l'énergie - ont été prévues.

"La relance de l'économie du pays constitue un élément majeur de l'agenda Renewed Hope de Bola Tinubu et ce voyage fait partie de ses efforts pour rétablir l'importance du Nigeria dans la chaîne économique mondiale et créer des opportunités d'autonomisation pour l'énorme population des jeunes du pays", indique un communiqué de son cabinet.

Le communiqué indique par ailleurs qu'il doit revenir prochainement pour les préparatifs de sa prestation de serment officielle en tant que 16e président du pays le 29 mai.

Avant de quitter le pays, le président élu a rencontré les candidats de la Chambre des représentants aux postes de président et de vice-président approuvés par son parti, le All Progressives Congress, Tajudeen Abbas et Benjamin Kalu.

La victoire de Bola Tinubu est contestée devant le tribunal des requêtes pour l'élection présidentielle.