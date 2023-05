Tunisie : un ambassadeur en Syrie après 11 ans de rupture diplomatique

La Tunisie a officialisé jeudi 27 avril la nomination d'un ambassadeur en Syrie après la décision des deux pays de rétablir totalement leurs relations diplomatiques. Le nouvel ambassadeur, le diplomate Mohamed Mhadhbi, s'est vu remettre ses lettres de créance par le président Kais Saied lors d'une cérémonie au palais de Carthage, a indiqué la présidence.

"Je jure par Dieu tout-puissant de faire tout ce qui est en mon pouvoir avec sincérité et dévouement pour mener à bien le devoir national sacré du mieux possible. J'assume mes responsabilités dans l'intérêt de la Tunisie en tant qu'ambassadeur de la nation. Dans le respect de la constitution et des lois du pays.", a déclaré Mohamed Mhadhbi, nouvel ambassadeur Tunisien en Syrie.

En réponse à cette initiative, le gouvernement syrien a décidé de rouvrir l'ambassade de Syrie en Tunisie et d'y nommer prochainement un ambassadeur. Tunis avait expulsé en 2012 l'ambassadeur de Syrie pour protester contre la répression sanglante menée par le pouvoir syrien au début de la guerre.