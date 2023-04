Viola Davis remporte le prix Chaplin du film

Viola Davis a remporté le 48 e prix Chaplin lundi au Lincoln Center à New York aux Etats-Unis. Une nouvelle récompense pour cette actrice de 57 ans qui a fait son entrée dans l’univers très fermé des artistes détenant un EGOT, aux Grammys cette année.

Malgré cette ascension la lauréate dit garder ses pieds sur terre. Si elle avoue être la même m Viola Davis reconnait avoir fait du chemin depuis "Antwone Fisher", de Denzel Washington, son premier rôle dans un grand film.

Outre le travail, le facteur chance est mis en avant aussi par l’actrice qui sent appréciée à Hollywood.

"Je suis extrêmement chanceuse. Cela ne fait aucun doute. Mais ce serait magnifique si ici à Hollywood, dans cet environnement ou l’air frais se fait rare, nous avions davantage de compagnie ".

Qui plus que son mari pourrait mieux décrire la star de "The Woman King". Julius Tennon se protège aussi dans le futur.

Elle est drôle. Mais elle est aussi timide, vous savez ? Mais j'aimerais la voir, peut-être, obtenir un rôle où elle aurait un peu plus de légèreté. Nous y travaillons. Mais je pense que c'est quelque chose que les gens ne savent pas vraiment, c'est qu'elle est drôle et qu'elle est timide, lui aussi", explique Julius Tennon.

Gina Prince-Bythewood, réalisatrice, scénariste et productrice, confirme l'encrage de Viola Davis à Hollywood. "Elle incontestablement appréciée, si elle parlera elle-même, des disparités subsistent. Je veux dire : elle est Viola Davis et elle ne devrait pas avoir à se battre autant pour obtenir ce qu'elle vaut, en tout cas pour obtenir les rôles qu'elle mérite. Elle devrait avoir plus de choix.’’, explique-t-elle.

Viola Davis devrait jouer dans " Waller", un spin-off de la franchise DC Comics "Peacemaker".

'' Chaque fois que nous nous entraînions dans la salle de sport pendant le tournage de "The Woman King", si Viola Davis arrivait plus tard pour faire sa séance d'entraînement, elle entrait toujours dans la salle en dansant - à chaque fois. Si nous étions fatiguées, Lashana Lynch, moi-même, Sheila (Atim), si nous étions épuisées, voir Viola entrer en dansant, nous motivait à faire une répétition supplémentaire. Parce que Viola Davis arrivait en dansant juste avant d’entamer une séance d'entraînement, après le tournage, sans compter qu’elle allait probablement faire plus de répétitions que nous. Il fallait donc suivre le rythme. Et c'était incroyablement inspirant de se rappeler qu’il faut travailler dur, en gardant de la joie au cœur", a déclaré l'actrice Adrienne Warren.

Le gala du Chaplin Award a été créé en 1972 et constitue l'événement de collecte de fonds le plus important de l'année pour le Film au Lincoln Center.