Sénégal : "Amoon Nafi", une initiatiation à la tradition orale

La série pour enfants "Amoon Nafi" propose des contes et des histoires ancestrales en wolof, une langue locale du Sénégal. L'objectif est de transmettre la culture et les traditions sénégalaises aux plus jeunes générations.

La série met en scène un conteur qui partage des histoires avec un groupe de jeunes réunis autour d'un feu, accompagné d'hologrammes et de dessins animés. Les épisodes sont conçus pour être accessibles et intéressants pour les enfants, tout en préservant la richesse de la tradition orale sénégalaise.

Les jeunes spectateurs sont conquis par la série, qui leur permet de découvrir la culture et les valeurs de leur communauté. Les parents apprécient également l'initiative, qui offre une alternative aux programmes de télévision occidentaux et permet de transmettre les traditions orales de manière innovante.

Le réalisateur de la série, Oumar Sall, espère que "Amoon Nafi" donnera envie aux plus jeunes de rencontrer de vrais conteurs et de découvrir la richesse de la tradition orale sénégalaise. De nouveaux épisodes sont disponibles chaque semaine sur la plateforme Wido.tv.