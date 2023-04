Le chanteur des "Temptations" revient sur son parcours

La comédie muisicale « Ain’t too proud - The Life and Times of The Temptations » actuellement à l’affiche dans le West End à Londres retrace le parcours des icônes de la soul de la Motown des années 1960.

A cette occasion, Otis Williams, le chanteur des Temptations, groupe mythique, intronisé au Rock and Roll Hall of Fame décrit ce qu’il ressent en voyant sa vie aujourd’hui racontée sur scène :

Je suis un garçon de la campagne, je viens de Texarkana, au Texas, et j'ai grandi par monts et par vaux, sur des routes de gravier, pieds nus, avec du pain de maïs à l'eau chaude dans la main. Passer de cette situation à la façon dont je vis et à ce que je suis aujourd'hui, c'est un saut quantique. Vous auriez pu me faire basculer avec une plume avant que je ne croie que l'histoire de ma vie - tout cela parce que je voulais chanter - a pris une toute autre tournure. Et puis, c'est un sentiment merveilleux, merveilleux", s'est confiél'artiste.

Formé en 1960, le groupe The Temptations, composé d'Otis et Paul Williams, Melvin Franklin, Eddie Kendricks et David Ruffin, est devenu l'un des groupes les plus populaires de Motown Records, avec des succès tels que "My Girl", "Papa Was a Rollin' Stone" et "I Can't Get Next to You".

Pour Williams, signer avec Motown a été comme une "intervention divine" :"Quand je pense à tous les groupes et à toutes les personnes que j'admire dans mon monde, c'est comme si c'était une intervention divine pour moi d'être dans la Motown au début, parce que j'ai signé avec la Motown en 1961, et ça a été une lente progression pour devenir ce pour quoi nous sommes connus. C'est quelque chose de très spécial, car je dis aux gens que Motown Records n'est pas le fruit du hasard, qu'il est apparu pendant les turbulentes années 60, alors que tout était chaotique et que nous nous faisions tirer dessus, insulter et tout ce que vous voulez. Et pourtant, je suis assis devant vous aujourd'hui et vous savez, il y avait un but pour cette société de venir avec tous les actes merveilleux qu'elle avait, et de faire une impression si mémorable. Il n'y aura jamais, jamais d'autre Motown Records." a-t-il déclaré.

En 1998, l'histoire du groupe a fait l'objet d'une mini-série télévisée sur NBC.