Afrique du Sud : 10 membres d'une famille tués à leur domicile

Dix membres d'une même famille, dont sept femmes et au moins un enfant, ont été tués lors d'une fusillade dans une maison en Afrique du Sud, a annoncé la police vendredi.

Un suspect masculin a été tué lors d'une fusillade avec la police quelques heures plus tard et deux hommes ont été arrêtés. Un quatrième suspect s'est échappé, mais son identité est connue et il est recherché, a déclaré le ministre de la Police, Bheki Cele.

Selon les premières informations, la famille a été prise en embuscade par des hommes armés dans la maison de la ville de Pietermaritzburg, dans la province orientale du KwaZulu-Natal. La fusillade a eu lieu jeudi soir ou tôt vendredi matin.

La police a d'abord annoncé que les victimes étaient sept femmes et trois hommes, mais M. Cele a précisé qu'au moins un enfant, âgé de 13 ans, figurait parmi les morts. La victime la plus âgée de la fusillade avait 65 ans, a précisé M. Cele. Il n'a pas confirmé le sexe de l'adolescent qui a été tué et n'a pas donné d'autres détails sur l'âge des autres victimes.

M. Cele, qui était présent sur les lieux, a déclaré que la police avait affronté quatre hommes dans une rue située à environ un kilomètre de la maison où la fusillade a eu lieu et que les hommes avaient tiré sur les officiers.

"La police a tiré, en a tué un, en a blessé un, qui a été arrêté, et un autre a été arrêté sans être blessé. Un autre s'est enfui", a déclaré M. Cele. "Heureusement, ils savent qui s'est enfui. Le suspect qui a été tué était connu de la police et lié à d'autres crimes dans la région", a déclaré M. Cele.

La scène qui s'est déroulée dans la maison où les dix personnes ont été tuées était "terrible", a déclaré M. Cele. "Trop de personnes ont été perdues", a-t-il déclaré.

La police interrogeait également le chauffeur d'un taxi qui aurait déjà transporté les suspects lorsqu'ils étaient soupçonnés d'avoir commis d'autres délits.

L'Afrique du Sud a l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde et a connu une vague de fusillades de masse ces dernières années. Huit personnes ont été tuées par balle lors d'une fête d'anniversaire dans la ville de Gqeberha, sur la côte sud, en janvier.

L'année dernière, 16 personnes ont trouvé la mort lors d'une fusillade de masse dans un bar du township de Soweto, à Johannesburg, lorsqu'un groupe d'hommes armés, dont certains brandissaient des fusils, a ouvert le feu sur des clients. Le jour même de la fusillade de Soweto, 12 personnes ont été abattues, dont quatre mortellement, dans un bar de Pietermaritzburg.