Soudan du Sud : briser les clichés par l'humour [Inspire Africa]

Dans cet épisode d'Inspire Africa, nous vous présentons le combat porté par l'ingénieur ougandais Gonzaga Ntege pour démocratiser l'impression 3D. Avec des pairs, il a ouvert un atelier en 2021. Des imprimantes du "futur" y sont fabriquées grâce, notamment, à des moteurs d'anciens photocopieurs. Les ingénieurs consacrent depuis 2022 une heure par semaine à la formation de la nouvelle génération.

La quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques (e-déchets) produits dans le monde en 2019 a atteint le chiffre record de 53,6 millions de tonnes (Mt) dont 7 000 tonnes pour le Rwanda, selon le Global E-waste monitor.

Le second reportage vous amènera à Kigali où Jaqueline Mukarukondo et Ghislain Irakoze, deux jeunes entrepreneurs ont lancé une application mobile pour simplifier le tri et la gestion des déchets électroniques et électriques. Si Wastezon est lancée en 2018, tout est parti d'un accident survenu quelques années auparavant.

Alors que Ghislain Irakoze, travaille sur un devoir scolaire avec un copain, ce dernier frôle la mort lorsqu'une pile de déchets manque de l'engloutir. Ses amis se mettent en tête de faire bouger les choses. Quelques années plus tard, leur application relie vendeurs et acheteurs de matériel usagers. Ils offrent ainsi une seconde vie aux appareils soit par le recyclage soit par le reconditionnement.

Que vous évoque le Soudan du Sud ? Notre invité est l'un des initiateurs du festival international de comédie de Juba. Né il y a 26 ans alors que son pays n’existait pas encore officiellement, ce comédien a dû grandir dans des camps de réfugiés d'abord au Kenya puis en Ouganda ; avant de trouver sa place sur scène.

Le Sud-soudanais Akau Jambo raconte les défis et les succès de son pays pour le faire découvrir à l'aide de son humour. Il est souvent loin des clichés mais peut s'en rapprocher pour mieux les démonter ou dénoncer les travers de la société. L'humoriste nous partage ce qui l'a poussé à organiser un festival de comédie et évoque la deuxième édition prévue cette année.