Nigeria : Nike Arts ouvre une nouvelle galerie à Abuja

Dans le cadre des efforts visant à améliorer le patrimoine artistique et culturel du Nigeria, Nike Arts a récemment inauguré une nouvelle galerie dans la ville d'Abuja.

La fondatrice, Nike Okundaye, a déclaré que l'art avait une valeur thérapeutique et décorative et qu'il constituait une bonne source d'investissement.

Selon elle, Abuja est une ville où les gens aiment se rendre, c'est pourquoi elle a décidé de construire la galerie lorsqu'elle a obtenu le permis en juillet de l'année dernière.

"Deux autres galeries seront construites dans deux ans. Les gens peuvent ainsi venir ici, se détendre et apprécier l'art, car Abuja est une ville où les gens sont très différents. L'art est comme un médicament qui calme les gens. dit-elle"

Elle explique que la galerie dispose d'un atelier où les étudiants peuvent venir de tout le pays pour apprendre à imprimer sur des textiles, entre autres.

"Lorsque nous avons ouvert en 2000, nous avons formé les résidents au tissage et à l'impression. Aujourd'hui, ils savent tisser et imprimer et forment également d'autres personnes. Ce projet profitera principalement aux femmes qui recherchent des emplois de cols blancs, mais qui n'y parviennent pas", a-t-elle ajouté.

Febi Shara, un designer textile qui travaille avec Nike art depuis 2013, a déclaré que c'était une expérience incroyable de voir la galerie à Abuja.

"Elle a aidé des milliers de jeunes et je suis l'un de ceux qui ont la chance d'en faire partie en tant que jeune artiste en pleine croissance. Cela peut donc vous aider à présenter vos œuvres" , a déclaré Febi.

"Mon modèle est la formation des formateurs, je vous forme et vous formez les autres. J'ai commencé mon atelier de formation en 1967 et je suis allée aux États-Unis pour former les Afro-Américains à l'artisanat direct et cela a fonctionné."

Fondé en 1983 à Osogbo, dans l'État d'Osun, le Nike Arts Centre a formé des centaines de jeunes artistes et artisans en herbe.