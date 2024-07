Herman Amisi fait rire la diaspora congolaise avec "Surveillez le fleuve"

Le célèbre humoriste congolais Herman Amisi s’est produit le 30 juin 2024, au Casino de Paris.

Le natif de Lubumbashi, a captivé le public avec son humour vif et ses observations perspicaces sur la vie. Il est à l'origine du slogan désormais culte « Surveillez le fleuve », cette expression avait unifié les Congolais des deux rives lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Le public majoritairement congolais a répondu présent pour ce premier spectacle en Europe. Pour beaucoup, assister au show de ce jeune talent représentait une fierté et un honneur. Une spectatrice confie : "Un jeune qu'on a vu sur les réseaux sociaux, commencer comme un jeu, et aujourd'hui avoir son premier one-man show, pour moi c'est vraiment une fierté, un honneur, et je ne peux que soutenir les jeunes de mon continent et en plus de ça de mon pays."

Dans sa loge, Herman Amisi peaufine les derniers détails avant de monter sur scène. Ce spectacle, il l'a préparé avec soin, désirant rendre hommage à tous ceux qui ont suivi ses aventures, notamment la diaspora congolaise. "On l'a fait pour les surveillants, c'est-à-dire les Brazzavillois, on l'a fait pour le Congo-Kinshasa, et bien comme la diaspora était aussi concernée et impliquée dans la surveillance du fleuve, quoi de plus normal qu'un tour vers la diaspora pour leur présenter aussi ses bilans", explique-t-il.

Une Soirée de Rires et de Surprises

Pendant plus de deux heures, l'humoriste a enchaîné les blagues, provoquant l'hilarité générale. Des invités venus de toute l'Afrique sont montés sur scène, ajoutant à l'euphorie de la soirée. Des invités-surprise ont également fait leur apparition, comme la star des réseaux sociaux Madesu ya Bana, pour le plus grand plaisir des spectateurs

Un Message de Paix

La soirée s'est clôturée sur un message de paix pour la région du Nord-kivu à l'Est de la RDC, qui subit depuis une décennie des attaques meurtrières de groupes armés. "Mon souhait serait de partir et aller partager cette bonne humeur avec nos amis qui traversent des moments très difficiles, sans avoir peur de se faire attaquer", a déclaré ému Herman Amisi.