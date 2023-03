Sommet pour la démocratie : Joe Biden appelle à l'unité

Le président américain Joe Biden s’est exprimé à l’occasion de l’ouverture du deuxième Sommet pour la démocratie.

Le chef d’état s'est engagé mercredi à verser près de 700 millions de dollars pour stopper le recul démocratique mondial et forger une alliance contre les technologies de surveillance.

"Nous allons de l'avant à partir de ce sommet. Notre tâche est de continuer à nous appuyer sur les progrès accomplis pour ne pas repartir dans la mauvaise direction et pour maintenir l'élan. C'est un tournant pour notre monde vers une plus grande liberté, une plus grande dignité et une plus grande démocratie" a déclaréJoe Biden, président des États-Unis.

Le président américain a également appelé à l'unité des démocraties face à l'invasion russe en Ukraine et l'offensive diplomatique chinoise.

Cette rencontre virtuelle de deux jours organisée par les Etats-Unis et coorganisée par la Zambie, la Corée du Sud, le Costa Rica et les Pays-Bas

"Les États-Unis sont la plus ancienne démocratie que nous ayons. Cela signifie que nous pouvons apprendre non seulement des bons côtés, mais aussi des difficultés qu'ils rencontrent. Je pense donc que c'est une bonne référence. Nous ne cherchons pas le système parfait, mais nous cherchons un système qui nous permette d'apprendre." a dit Hermenegildo Mulhovo, participant au sommet originaire du Mozambique.

"Pour moi, les États-Unis sont toujours un allié pour l'Afrique. Tout dépend de la manière dont votre gouvernement entretient des relations avec les Etats-Unis. Pour des raisons économiques et de croissance, je pense que si notre démocratie est renforcée, nous pourrons bénéficier du soutien de ces autres pays." a expliqué Mubita Mwangala, professeur à l'Université de Zambie.

Le financement américain soutiendra également des programmes visant à organiser des élections libres, à promouvoir l'indépendance des médias et à renforcer la lutte contre la corruption.