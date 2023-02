UMOA-Titres plaide l’élargissement de la base des investisseurs

La capitale du Sénégal, Dakar, a accueilli cette année, et pour la deuxième fois, les Rencontres du Marché des Titres Publics (REMTP). Cet événement majeur axé sur les enjeux et défis du marché régional de la dette souveraine veut contribuer à positionner le marché comme une véritable option d’investissement.

Après deux ans en mode virtuel, les Rencontres du Marché des Titres Publics (REMTP) ont renoué cette année avec l’ambiance de ses débuts. La 5e édition de cet événement incontournable du calendrier annuel d’UMOA-Titres s’est tenu à Dakar du 24 au 26 janvier. Il a réuni plus de 150 personnes pour discuter des moyens de rendre le marché et les économies de la zone UEMOA plus dynamiques. Et pour UMOA-Titres et les autres acteurs du marché financier, le salut se trouve dans l’élargissement des titres publics à de nouveaux investisseurs autres que les banques. Car si le volume d’émission est passé de 42,9 milliards en 2001 à 5 400 milliards en 2022 avec un encours de 12 400 milliards, les titres publics restent détenus à plus de 90% par les institutions bancaires.

Or, d’après le directeur général-adjoint par intérim d’UMOA-Titre, la démocratisation de l’accès aux Titres publics et le renforcement du marché régional restent un impératif pour maintenir le cap surtout avec la fermeture des marchés extérieurs, ceux des eurobonds. "L’élargissement de la base des investisseurs participe aussi à l’efficience du marché parce que ça va se traduire par l’expression de stratégies différentes. Cela veut dire que plus on a des investisseurs, au moment où certains achètent des titres, d’autres vont vouloir vendre. Donc il y aura beaucoup d’échanges de titres sur le marché ", explique Banassi Ouattara.

L’inclusion financière comme solution

D’où donc le thème des 5e Rencontres du Marché des Titres "Diversité des investisseurs et efficience du Marché des Titres Publics ". Les acteurs ont profité de ces trois jours d’échanges pour faire l’état des lieux du marché et discuter des moyens de faciliter le financement des économies locales. Pour eux, un changement de paradigme s’impose dans un environnement fortement marqué par des crises mondiales aux lendemains incertains. Tous conviennent que la solution cela passe surtout par une inclusion financière.

"Je pense que chacun a son rôle à jouer. Il y a les réseaux bancaires aussi puisque nous avons accès à une grande population qui peuvent facilement adhérer à ces produits. Mais il y a aussi, en ce qui concerne l’inclusion financière, les revenus beaucoup plus modestes, les non bancarisés. Je crois que c’est la combinaison de tout ça, des partenariats solides, qui permettra d’avoir une large base de collecter beaucoup plus efficacement l’épargne qui existe en Afrique ", soutient Harold Coffi, directeur général de Société Générale Sénégal.

Les REMTP, une grande opportunité d’affaires pour les pays

Les marchés financiers restent indispensables dans cette quête de dynamisation des économies. UMAO-Titres, par exemple, facilite les contacts entre les États et les investisseurs. D’ailleurs, l’un des moments phares des Rencontres du Marché des Titres publics restent les masterclass et également les Focus-Pays. Il s’agit de tribunes offertes aux pays de la zone UEMAO de partager des expériences mais également d’exposer les progrès réalisés et de présenter des projets de développement susceptibles d’attirer les investisseurs.

Ces panels constituent une belle opportunité pour des pays comme le Burkina Faso secoué par des troubles politiques et sociaux ces dernières années. "Pour nous, c’est très significatif parce que nous avons commencé l’année 2023 avec un programme d’émissions. C’était l’occasion, d’abord, de rassurer les investisseurs pour nous accompagner et aussi de partager notre programme d’émissions. Donc, pour nous, c’est un cadre qu’il faut pérenniser. Nous pensons que, malgré tout ce que nous avons comme difficultés, nous allons revenir très vite dans des conditions normales. Nous demandons donc aux investisseurs d’être toujours avec nous", plaide Aminata Ouattara, DG-adjointe du Trésor Public du Burkina Faso.

L’UEMOA, un marché rassurant

Aujourd’hui, la zone UEMOA présente des garanties : un potentiel économique énorme, des perspectives de croissance rassurantes malgré les crises mondiales et internes. De quoi rassurer des investisseurs comme FSD Africa, partenaire institutionnel d’UMOA-Titres. Financée par le gouvernement britannique, cette agence de développement spécialisée travaille à la construction et au renforcement des marchés financiers en Afrique subsaharienne. "Notre stratégie est de nous impliquer beaucoup plus dans des marchés francophones au vu de ses potentialités et vu aussi l’impact qu’on peut avoir sur des millions de personnes en Afrique de l’Ouest francophone. C’est pour cela que nous avons déjà commencé à implanter des projets au Maroc. Maintenant, on essaie de nous impliquer beaucoup plus dans la zone UEMOA ", annonce Papa Moda Loum, Associate Capital Market à FSD Africa.

Du fait des crises qui rendent l’accès aux marchés internationaux de plus en plus difficile, les États sont obligés de s’adapter. Les acteurs du marché financier ont, pour leur part, compris que la souveraineté économique passe impérativement par l’élargissement de la base des investisseurs. Et pour UMOA-Titres, les marchés domestiques restent une alternative plus que crédible pour rendre plus attractives les économies nationales et de l’espace communautaire.