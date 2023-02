Madagascar : le bilan du cyclone Cheneso grimpe à au moins 20 morts

La tempête Cheneso qui s'est abattu sur le nord-est de Madagascar il y a dix jours, continue à faire des ravages.

Les données officielles du bureau national de gestion des risques et des catastrophes déplorent une vingtaine de morts, des dizaines de milliers de personnes déplacés et sinistrés avec plusieurs milliers d’hectares de rizières inondés dans les régions d’Analamanga, Analanjirofo, Boeny et de Sofia.

"Nous avons perdu nos arachides, notre manioc, notre riz... toutes nos cultures. Maintenant, nous ne pouvons rien faire d'autre que de recommencer à zéro et de tout replanter, » s’exclame Rakotomalala, fermier malgache, sinistré par la tempête.

La population souffre des pluies torrentielles. Toutes nos cultures sont dévastées, le riz que nous venons de planter, le manioc, les patates douces.... Rien n'est récupérable ! Nous souffrons !" rajoute, désemparée, Lalao, fermière également sinistrée par le passage de Cheneso.

Les cours ont été suspendues dans plusieurs districts en raison des pluies incessantes, une soixante d’écoles ont été complètement détruites et une quarantaine sont sous les eaux.

Le réseau routier est fortement perturbé avec un nombre considérable de routes coupées et de ponts endommagés.

Des images impressionnantes relayées sur les réseaux sociaux montrent des portions entières de bitume de la Route Nationale 4 (RN4) emportées par les eaux. De quoi ralentir sérieusement le ravitaillement de la ville de Majunga et les activités des opérateurs économiques de la « cité des fleurs » dont les marchandises transitent obligatoirement par cette route selon RFI.

La tempête Cheneso est la première tempête tropicale de la saison cyclonique actuelle en Afrique australe à toucher la grande île de l'océan Indien, sujette aux cyclones.

La région Astimo-Atsinanana, déjà fortement impactée par les ravages du cyclone Batsirai en 2022, pourrait être soumise à de grosses inondations lors des jours à venir. Les autorités sont également préoccupées par un risque d’inondations par submersions marines dans les régions de Menabe et de Melaky sur la côte ouest de l’île. Il semblerait que les vents de la tempête Cheneso, maintenant localisée à une centaine de kilomètres des côtes malgaches dans le canal du Mozambique, n’ont pas fini de causer des dommages sur l’île.