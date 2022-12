Mondial 2022 : le succès du Maroc inspire la nouvelle génération

L'accession de l'équipe marocaine en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar est porteuse d'espoir et fait rêver les enfants et les entraîneurs des nouvelles générations de footballeurs.

Dans une ville voisine de la capitale Rabat, l'Association athlétique de Sale forme des garçons et des filles à ce sport. Elle a également permis à certains d'entre eux de quitter la rue.

"Nous sommes très optimistes. Comme l'a dit l'entraîneur Regragui de l'équipe nationale marocaine, si vous avez de bonnes intentions et que vous n'écoutez pas ce que les gens disent , vous ne pouvez qu'aller de l'avant", a déclaré l'ancien joueur Mohamed Mossadaq, qui est devenu l'un des quatre entraîneurs de l'association et qui est prêt à aider les enfants grâce à l'expérience qu'il a acquise en jouant dans plusieurs clubs marocains.

Une soixantaine d'enfants, âgés de 6 à 13 ans, se retrouvent sur le terrain de football plusieurs fois par semaine pour s'entraîner.

La plupart d'entre eux rêvent de suivre les traces de joueurs comme Hakim Ziyech, Yassine Bounou ou Sofyan Amrabat et de porter un jour le maillot rouge et vert pour représenter le pays d'Afrique du Nord dans un tournoi.

"Mon rêve est de devenir un grand joueur et de jouer avec l'équipe nationale", a déclaré Rimas Boubker, 11 ans, après avoir marqué un but.

"Ziyech est un grand joueur. J'espère jouer comme lui quand je serai grand", a commenté Awad de Zia, qui a sept ans.

Certains des garçons et des filles viennent de régions pauvres ou de familles ayant des problèmes financiers et ne peuvent pas se permettre de payer la cotisation annuelle d'environ 30 dollars qui couvre notamment l'assurance et les uniformes.

Ces frais ne les empêchent toutefois pas de jouer. Ceux qui ne peuvent pas payer sont également accueillis dans l'équipe, selon Mohamed Azhar Yaalaoui, président de l'association.

"L'idée de créer cette association est venue d'un groupe de jeunes qui ont joué au football dans le passé et qui ont décidé de créer une école de football sur une base volontaire pour aider les jeunes enfants", a déclaré M. Yaalaoui.

À la fin de l'entraînement et inspirés par les résultats de l'équipe nationale, les enfants ont applaudi pour soutenir l'équipe marocaine qui affrontera le Portugal samedi prochain.

"Je salue l'équipe marocaine qui a fait un effort énorme dans la Coupe du monde et a rendu le monde arabe ainsi que l'Afrique très fiers en atteignant le stade des quarts de finale et pourquoi pas atteindre la finale ?". a déclaré Yaalaoui.

L'espoir de passer aux quarts de finale de la Coupe du monde est également élevé à Marrakech, où les vendeurs de rue proposent des drapeaux et des t-shirts marocains en prévision du prochain match de l'équipe.