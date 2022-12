Saisie pour 150 millions d’euros de cocaïne dans le golfe de Guinée

Une saisie record pour la Marine nationale française. Elle a mis la main sur 4,6 tonnes de cocaïne. La drogue a été découverte à bord d’un remorqueur brésilien qui faisait depuis son départ l’objet d’une surveillance particulière.

Les militaires du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre de la Marine nationale ont découvert plusieurs ballots contenant de la cocaïne. Cette saisie représente quelque 4.607 kilogrammes de cocaïne pour une valeur globale d’environ 150 millions d’euros.

Au moment de l'opération, un groupement tactique de l'armée de terre se trouve à bord du Tonnerre. Appuyés par un Falcon 50 et par deux hélicoptères, les militaire ont procèdé à une fouille du navire brésilien, « au large du Sénégal ».

La préfecture maritime de l'Atlantique n'a pas livré plus de détail sur la route du bateau ni sur sa destination finale : Europe ou Afrique, les deux possibilités peuvent être envisagées.

Les produits saisis ont été détruits à bord.

L'équipage lui a été laissé libre. À la préfecture de Brest, on indique que la France a fait le choix, depuis plusieurs années, de dissocier l'équipage et la cargaison.

« Les trafics explosent » dans le golfe de Guinée, a relevé le vice-amiral d’escadre Olivier Lebas, le commandant de la zone maritime Atlantique, à l’issue de l’exercice Grand African Nemo, en octobre dernier. Au point que "le nombre de saisies effectuées par la Marine nationale dans cette partie du monde double chaque année".

Et ces prises ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Alors que le PHA Tonnerre arraisonnait le remorqueur brésilien, la police espagnole a indiqué qu’elle venait de mettre la main sur 5,6 tonnes de cocaïnes, dissimulées dans un conteneur arrivé au port de Valence.

Deux semaines plus tôt, six autres tonnes avaient été saisies dans deux « conteneurs-citernes » ayant fait le voyage entre le Surinam et le port d’Anvers.