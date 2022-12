Mondial 2022 : les Lions de l'Atlas visent les demi-finales

Le Maroc est depuis sa victoire sur l'Espagne en huitièmes de finale de la coupe du monde au Qatar la quatrième équipe nationale africaine à atteindre les quarts de finale, après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana.

Une victoire historique pour les Marocains qui joueront cette phase pour la première fois, mais une fierté pour le continent. Avec le soutien de tous les pays africains et arabes, le Maroc pourrait créer la surprise contre le Portugal estime Sidiki Sanoe, un étudiant Libérien :

"La victoire du Maroc n'est pas seulement une victoire seulement pour le Maroc, c'est définitivement pour tout le continent africain et aussi pour le monde arabe. En résumé, ce que nous, Africains, essayons d'accomplir va bien au-delà du simple football. Nous essayons de dire au monde que les Africains ont du talent. Nous sommes très talentueux, nous pouvons aller plus loin et nous pouvons réussir. Et avec cette victoire marocaine, c'est un signal clair qui dit que nous sommes préparés et que nous allons aller en quart de finale et que nous allons gagner, si Dieu le veut."

Les Marocains disputaient seulement leur deuxième match à élimination directe d'une Coupe du monde, un événement qui se déroule au Moyen-Orient pour la première fois en près de 100 ans d'histoire.

Si les Lions de l'Atlas parviennent à faire sauter ce verrou, ils deviendront les premiers en Afrique. Mais avant les hommes de Regragui devront éliminer les coéquipiers de Cristiano Ronaldo le 10 décembre prochain au stade Al Thumama.