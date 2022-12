Mondial 2022 : les supporters marocains aux anges

Des cris de joie jusqu'à tard dans la nuit. À Casablanca, les supporters n’en revenaient pas après la victoire historique aux tirs au but du Maroc contre l'Espagne mardi. Ce match a bouleversé un tableau final où, jusque-là, ne figuraient que les grandes nations du football Brésil à l'Argentine en passant par la France ou le Portugal.

"C'est incroyable ce que nous vivons aujourd'hui, même dans nos rêves nous ne pouvions imaginer une telle performance avec une équipe qui vient d'être reconstituée avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Au début, nous voulions juste faire un bon tournoi, mais maintenant, notre ambition a grandi, que ce soit la Suisse ou le Portugal en demi-finale, nous sommes prêts, et si nous gardons cet esprit de combat avec le soutien des fans au Qatar ou ici, nous irons loin dans la compétition", explique Moulay Ahmed Ben Mamoune, un fan venu avec ses enfants.

Avec cette victoire, cette équipe marocaine a fait mieux que ses prédécesseurs. Et pour la première fois de son histoire, le pays atteint les quarts de finale de la Coupe du monde.

"Le match a été très difficile, une équipe dominait et l’autre se défendait. Et ce qui a rendu le match encore plus difficile, ce sont les quelques blessures des joueurs marocains, c'est ce qui a nécessité quelques changements. Mais quand vous arrivez à la séance de tirs au but, c'est une question de chance pour l'un ou l'autre et heureusement nous avons un gardien de but qui a fait la différence dans ce match et il nous a permis d’obtenir la victoire et une qualification", explique Mounir Oubri, journaliste sportif.

C'est un accomplissement historique pour le Maroc, qui égale la meilleure performance d'une nation africaine au Mondial et peut espérer désormais battre le Portugal et aller en demi-finale.