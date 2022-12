Gianni Infantino satisfait de la "meilleure Coupe du Monde de football"

"La meilleure coupe du monde de football de tous les temps", "un spectacle fantastique", le président de la FIFA ne tarit plus d'éloge lorsqu'il s'agit de décrire l'édition qui se déroule au Qatar depuis quelques semaines. Gianni Infantino s'en est félicité mercredi dans une interview à Doha.

"...... Pour le dire très simplement et très clairement, il s'agit de la meilleure phase de groupe d'une Coupe du monde, jamais vue. C'est donc très prometteur pour la suite de la Coupe du monde. Les matches ont été d'une grande qualité dans des stades magnifiques - nous le savions déjà - le public qui était présent était également incroyable. Plus de 51 000 personnes en moyenne. Des chiffres record à la télévision - nous avons déjà eu plus de deux milliards de téléspectateurs, ce qui est vraiment incroyable. ....... Le niveau est très, très égal. Pour la première fois également, des équipes nationales de tous les continents vont en phase éliminatoire pour la première fois dans l'histoire. Cela montre que le football est en train de devenir vraiment mondial."

Après la phase de groupe et les huitièmes de finale, huit équipes sont encore dans la compétition et rêvent de remporter le trophée tant convoité le 18 décembre prochain.

"Maintenant, nous arrivons, vraiment, à la phase de compétition supérieure ou bien sûr, les grandes stars, les grands joueurs, les grandes équipes, feront la différence sur le terrain. J'espère donc, et je suis sûr, que nous verrons une conclusion fantastique de cette Coupe du Monde.

Les deux premiers quarts de finale - entre la Croatie et le Brésil, et les Pays-Bas, et l'Argentine - auront lieu le 9 décembre prochain , et les deux autres - Maroc face au Portugal et l'Angleterre contre France - le 10 décembre.