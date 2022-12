Mondial 2022 : Yunus Musah, le globe-trotter

Yunus Musah, 20 ans, mènera à nouveau le milieu de terrain des Etats-Unis ce samedi lors d'un huitième de finale de Coupe du monde contre les Pays-Bas. Il aurait également pu porter le maillot des Anglais qui affrontent le Sénégal dimanche ou du Ghana, éliminé hier après-midi, voire de l'Italie, grande absente du Mondial.

Un parcours international lié à l'histoire de ses parents, Amina et Ibrahim. Rencontré dans leur Ghana natal, ils ont émigré en Italie à la recherche d'un meilleur destin.

C'est dans la petite ville de Castelfranco Veneto qu'aurait dû voir le jour le petit Yunus mais, alors qu'elle avait rendu visite à son frère à New York, Amina n'a pas été autorisée à rentrer en Europe par les médecins américains. C'est donc aux Etats-Unis qu'elle a dû accoucher en urgence.

Yunus Musah a ensuite passé les neuf premières années de sa vie en Italie avant de faire ses bagages pour Londres où décollera sa carrière de footballeur. Il intègre le prestigieux centre de formation d'Arsenal et rapidement se retrouve sélectionné en équipe nationale. Il portera le maillot de l'Angleterre à plus de trente reprises des U15 aux U18.

Le prodige est aussi impatient et à 16 ans, il n'hésite pas à faire faux bond aux Gunners pour s'exiler à nouveau, en Espagne cette fois-ci. Il signe son premier contrat pro avec Valence. Les débuts sont difficiles. Cantonné en réserve, il va mettre un an à s'adapter jusqu'à devenir, à 17 ans, le plus jeune buteur de l'histoire du club. Au bout de trois saisons, il a déjà disputé 72 matches de Liga.

Américain de naissance, il choisit alors de porter le maillot US alors que l'Angleterre ne le considère encore que comme un jeune espoir en devenir. Le Ghana le sollicite également. Il considère l'offre des Black Stars lui qui parle hausa à la maison et garde le souvenir du magasin de sa maman en Italie, une épicerie où se presse la communauté ghanéenne. Chaque été, il se retrouve en Afrique, auprès de sa famille. Mais le sélectionneur américain, Gregg Berhalter, parvient à le séduire et en fait, à 17 ans, un élément central de la construction d'une équipe en devenir. Avec les Libériens Tim Weah et Hajji Wright, il symbolise le futur du Soccer, de cette Amérique Black-blanc-latino conquérante.

Titulaire indiscutable dans cette Coupe du monde, Yunus Musah ne regrette pas son choix.

Pays-Bas - États-Unis au Stade international Khalifa

Pays-Bas : Noppert - Timber, Van Dijk (cap.), Aké - Dumfries, De Roon, F. de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay (ou Bergwijn)

Etats-Unis : Turner - Dest, Carter-Vikers, Ream, Robinson - Adams, McKennie, Musah - Weah, Sargent, Pulisic (cap.).