Mondial 2022 : les Sénégalais fiers des Lions malgré la défaite

Le Sénégal ne s'est pas qualifié dimanche pour les quarts de finale de la Coupe du Monde mais à Dakar après la défaite 3 buts à 0 contre l'équipe de l'Angleterre, les supporters des Lions de la Teranga étaient plutôt satisfaits du parcours de leurs concitoyens à Doha. Pour eux, cette équipe sans ses cadres importants a réussi a sorti de la phase de poule.

"L'Angleterre est un gros morceau. Je m'attendais à un Sénégal beaucoup plus cohérent, beaucoup plus conquérant, beaucoup plus battant. Malheureusement l'Angleterre a été beaucoup plus fort que nous, la logique a été respectée. Nous ne pouvons qu'être fiers de nos Lions a souligné un supporter.

À Doha, les hommes d'Aliou Cissé, ont enregistré deux victoires face au Qatar et à l'Equateur et deux défaites contre les Pays-Bas et L'Angleterre. Loin d'être déçu, c'est plutôt le sentiment d'un travail accompli qui anime ce supporter.

Nous les Sénégalais, on n'attendait même pas le Sénégal en huitièmes de finale sans Sadio Mané. Ils ont fait le tout, ils se sont sacrifiés, ils ont donné corps et âmes pour qu'ils puissent venir en huitièmes de finale, donc ils ont fait un grand tournoi. Ils ont fait le tout pour rendre service aux Sénégalais et pour rendre heureuse toute l'Afrique.

L'équipe du Sénégal a déjà les yeux rivés sur 2026 pour de la prochaine coupe du monde. Mais, en attendant, à la coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire en 2024, les Lions de la Teranga remettront en jeu leur titre de champions d'Afrique.