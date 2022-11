Mondial 2022 : le soutien des supporters arabes pour la Tunisie

Attendez-vous à ce que les chants "TUN-is, TUN-is, TUN-is" résonnent dans le stade Al Janoub, alors que la Tunisie jouit d'un soutien massif lorsqu'elle affrontera l'Australie dans le deuxième match de chaque équipe à la Coupe du monde, samedi.

La Tunisie, qui est l'une des quatre équipes arabes présentes à la première Coupe du monde au Moyen-Orient, a bénéficié du soutien le plus bruyant de ses supporters lors du premier tour, lorsqu'elle a tenu en échec le Danemark, demi-finaliste du Championnat d'Europe (0-0).

Et le soutien ne vient pas seulement des Tunisiens. Des supporters brandissant des drapeaux palestiniens ont suivi la Tunisie, et il y a également des supporters de l'équipe d'Égypte et d'Algérie.

Le bus de l'équipe tunisienne a été assailli par des supporters vêtus de rouge à son arrivée au Qatar la semaine dernière.

"Nous connaissons la valeur de nos supporters tunisiens à Doha et dans la diaspora tunisienne", a déclaré l'entraîneur Jalel Kadri. "Cela nous donne un fort coup de pouce moral". Les deux équipes auront des attentes plus élevées, après que l'Australie a été battue 4-1 par la France, championne en titre, lors de son entrée en lice dans le Groupe D.

La Tunisie cherche à franchir la phase de groupe pour la première fois lors de sa sixième participation à la Coupe du Monde, tandis que l'Australie n'a atteint les huitièmes de finale qu'une seule fois - en 2006 - en cinq participations .

"Il y a un peu plus de pression parce que l'Australie n'a rien à perdre maintenant. C'est comme une finale pour eux", a déclaré le défenseur tunisien Mohamed Dräger. "Nous devons être prêts comme (mardi). Avec le même esprit et la même concentration, nous pouvons réaliser quelque chose."

L'esprit de la Tunisie est incarné par le combatif milieu de terrain Aïssa Laïdouni, qui a obtenu le titre de joueur du match contre le Danemark pour son premier match de Coupe du Monde en carrière.

Laïdouni a donné le ton dès la première minute, lorsqu'il a privé le meneur de jeu danois Christian Eriksen du ballon d'un tacle glissé agressif. Il s'est ensuite levé et a pompé ses bras de manière menaçante, faisant signe à la foule de s'enflammer encore plus.

"Il est important d'aborder le match avec beaucoup de détermination", a déclaré Laïdouni. "C'est la Coupe du monde, ce n'est pas une petite compétition. (...) Il est également important de montrer (aux fans) que nous sommes si déterminés."