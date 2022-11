Mondial 2022 : Otto Addo fulmine contre le "cadeau special" de Ronaldo

Le sélectionneur du Ghana, Otto Addo, a fortement critiqué l'arbitre américain qui a accordé le penalty sur Cristiano Ronaldo, le qualifiant de "cadeau spécial".

Cristiano Ronaldo a obtenu et transformé le penalty en seconde période, devenant ainsi le premier joueur masculin à marquer dans cinq Coupes du Monde. Le Portugal a battu le Ghana 3-2.

"Si quelqu'un marque un but, félicitations. Mais c'était vraiment un cadeau. Un vrai cadeau", a déclaré Otto Addo. "Que puis-je dire de plus ? (C'était) un cadeau spécial de l'arbitre."

La critique d'Addo à l'égard de l'arbitre américain Ismail Elfath était si directe qu'elle pourrait lui valoir des ennuis avec la FIFA. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait être la raison de la courte défaite du Ghana, Addo a répondu : "L'arbitre".

Otto Addo estime que le défenseur ghanéen Mohammed Salisu n'a pas fait faute sur Ronaldo pour le penalty, et il s'est plaint que les officiels n'aient pas utilisé la VAR pour s'en assurer. La cuisse de Salisu a semblé entrer légèrement en contact avec la jambe de Ronaldo avant que le capitaine portugais ne s'écroule au sol.

"Je pense que c'était vraiment une mauvaise décision", a déclaré le sélectionneur ghanéen. "Je ne sais pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue. Il n'y a pas d'explication pour moi. Et puis c'est difficile contre une équipe de classe mondiale quand elle mène."

L'ancien joueur ghanéen de 47 ans, qui participe à sa première Coupe du monde en tant que sélectionneur, aurait même essayé de rencontrer l'arbitre après le match pour lui poser des questions sur l'incident. Addo s'est également plaint qu'Ismail Elfath avait manqué de nombreuses fautes sur ses joueurs.

"J'ai essayé", a déclaré Addo. "J'ai demandé à des personnes extérieures à la FIFA si je pouvais parler avec l'arbitre de manière calme et tranquille, mais ils ont dit qu'il était en réunion et que ce n'était pas possible."