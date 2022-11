Mondial 2022 : l'Australie avec son trio sud-soudanais

L'attaquant Garang Kuol, 18 ans, future recrue de Newcastle, fait partie des 26 joueurs australiens retenus mardi pour le Mondial-2022. Il fait partie des 3 réfugiés sud-soudanais de la liste avec Thomas Deng et Awer Mabil.

Garang Kuol, qui évolue aux Central Coast Mariners mais rejoindra la Premier League dès janvier, a fait ses débuts internationaux contre la Nouvelle-Zélande en septembre.

Il est le plus jeune Socceroo depuis Harry Kewell en 1996. Le sélectionneur australien Graham Arnold devrait l'utiliser comme joker offensif en cours de match.

"Un jeune de 18 ans qui sort de nulle part et qui est sur un nouveau chemin dans la vie", a déclaré Arnold au sujet du prodige, né à Khartoum de parents réfugiés sud-soudanais et élevé en Egypte. "Nous avons vu ce genre de choses se produire à de nombreuses reprises lors de Coupes du monde et de grands matches, lorsque des joueurs inconnus se révèlent et inspirent le pays tout entier", a-t-il expliqué.

"Et Garang a montré aux Mariners qu'il pouvait vraiment changer un match. Je l'ai fait entrer en jeu contre la Nouvelle-Zélande et il s'est très bien intégré à la famille des Socceroos", a encore souligné le sélectionneur.

Deux autres réfugiés sud-soudanais font partie de la liste des Socceroos : le défenseur Thomas Deng né à Nairobi et qui évolue àAibirex Niigata au Japon et surtout Awer Mabil, auteur du but de la qualification au mondial. Le natif de Kakuma au Kenya a rejoint la Liga espagnole en début de saison et est apparu à 5 reprises sous le maillot de Cadix.

L’Australie débutera la compétition dans le groupe D avec un match contre la France, tenante du titre, le 22 novembre avant de rencontrer la Tunisie le 26 novembre, puis le Danemark le 30 novembre.