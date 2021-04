Les Soudanais du Sud à la conquête du foot australien

Le football australien regorge de jeunes talents africains, Le choc de ce jeudi entre le leader du championnat et son dauphin a encore mis en lumière deux d entre eux aux mêmes origines sud-soudanaises.

Kusini Yengi, dont le père gouverne toujours aujourd'hui une région de cet Etat d'Afrique de l'est, a ouvert le score pour Adélaïde United juste après la pause.

Mais les Central Coast Mariners ont bien réagi, égalisant d'abord par Olivier Bozanic avant que la différence ne soit faite en toute fin de rencontre par le natif de Khartoum Alou Kuol.

Le jeune attaquant est une des plus grandes promesses du foot océanien et devrait rapidement rejoindre l'Europe. Les Allemands de Stuttgart et leur réputé recruteur Sven Mislimat ont fait de ce fils de réfugié de 19 ans une de leur priorité du prochain mercato.