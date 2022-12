Australie : "Pushing Barriers", du sport pour les réfugiés

Maler et ses frères viennent régulièrement jouer au football sur ce terrain de Brisbane en Australie. Après avoir passé plusieurs années dans un camp de réfugiés au Kenya, le jeune homme a désormais un rêve : devenir un grand joueur.

" Je veux devenir un footballeur professionnel. C'est en bonne voie", déclare le jeune homme.

Depuis leur arrivée en Australie, le football et le sport en général ont été essentiels au bien-être des jeunes hommes.

" Je pense que c'est encore plus crucial pour nous qui venons de l'étranger et qui avons laissé nos familles et nos amis, et nous devons en quelque sorte revenir et reconstruire à nouveau", explique son frère David.

C’est le programme ‘Pushing Barriers’ qui les aide à payer leurs frais de transport et d’inscription.

" Beaucoup de jeunes n'avaient pas la possibilité de jouer dans les clubs parce que leurs parents n'avaient pas l'argent pour payer les frais de club et le transport était également un problème important", explique Tracy Tucker qui dirige le programme.

Aujourd'hui, Pushing Barriers permet à Maler, ses frères et 40 autres joueurs de pratiquer le football. Le programme cherche désormais à s’étendre dans d’autres parties du pays.