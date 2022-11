Mali : 6 Casques bleus togolais blessés par des engins explosifs

Six soldats de la paix de l'ONU ont été blessés dans le centre du Mali lorsque deux véhicules blindés d'un convoi ont été touchés par des engins explosifs improvisés distincts, ont déclaré les Nations Unies lundi.

La mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali (MINUSMA) a indiqué que les incidents ont eu lieu dans la région de Douentza, sur la Route Nationale 16 dans la commune de Dangol Boré, a déclaré Stéphanie Tremblay, porte-parole associée de l'ONU.

Les soldats de la paix blessés, tous originaires du Togo, ont été évacués à Sévaré, où ils reçoivent un traitement médical, a précisé Stéphanie Tremblay. Le convoi est arrivé à Mopti dimanche soir sans aucun autre incident.

Le Mali est la plus dangereuse des 12 opérations de maintien de la paix de l'ONU. Depuis le début de l'année, 12 soldats de la paix de l'ONU ont été tués dans des actes hostiles et plus d'une douzaine ont été blessés.

Le Mali est dans la tourmente depuis un soulèvement en 2012, lorsque des soldats mutinés ont renversé le président. Le vide de pouvoir qui en a résulté a finalement conduit à une insurrection islamique et à une guerre menée par la France qui a chassé les djihadistes du pouvoir en 2013.

Mais les insurgés sont toujours actifs et des groupes extrémistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique se sont déplacés du nord aride vers le centre du Mali, plus peuplé, depuis 2015, attisant l'animosité et la violence entre les groupes ethniques de la région.

L'actuelle junte au pouvoir au Mali a pris le pouvoir en août 2020 et les préoccupations sécuritaires à travers le pays se sont aggravées depuis que l'armée française a déplacé ses troupes du Mali vers le Niger voisin - une opération achevée en août - suite à une forte détérioration des relations entre la France et le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goita.