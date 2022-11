Inauguration du premier port en eau profonde du Nigeria

Le gouvernement nigérian ouvrait officiellement le premier port en eau profonde du pays en collaboration avec La China Harbor Engineering Company Ltd (CHEC) lundi à Lagos, la capitale économique.

La cérémonie d'achèvement du port de Lekki, qui s'est déroulée sur le site de Lekki Area dans l'État de Lagos, a réuni des dignitaires et des parties prenantes du Nigeria et de la Chine, ainsi que leurs partenaires internationaux. Dans son discours, le gouverneur de l'État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement chinois pour son soutien aux infrastructures du Nigeria, et a félicité les entreprises chinoises pour avoir achevé la construction du projet de manière efficace et dans les délais.

"On ne peut mieux imaginer les avantages de ce projet et les bénéfices qu'en retireront nos citoyens, en fournissant des emplois directs et indirects à près de 200 000 personnes dans les deux mois à venir. En outre, nous pouvons voir que ce chiffre ajoute des dizaines de milliards de dollars de revenus à notre pays, à notre État et à la communauté d'accueil en termes de taxes et de revenus", a déclaré Babajide Sanwo-Olu, gouverneur de l'État de Lagos.

Construit par le CHEC, le port en eau profonde de Lekki est le plus grand port maritime du Nigeria et l'un des plus grands d'Afrique occidentale.

La construction du port a débuté en juin 2020, et il est conçu pour traiter 1,2 million de conteneurs standard par an.

En tant que projet commercial de coopération tripartite entre la Chine, la France et le Nigeria, le port de Lekki revêt une grande importance pour la promotion de la coopération de la Ceinture et de la Route en Afrique, a déclaré l'ambassadeur.

"La partie française a son expérience, les routes maritimes et le volume de marchandises, puis notre partie chinoise a la construction, l'utilisation et la maintenance de ce port, de plus le Nigeria est la plus grande économie d'Afrique. Nous sommes très optimistes", a déclaré Wu Di, directeur général adjoint de la China Harbor Engineering Company.

L'ambassadeur de Chine au Nigeria, Cui Jianchun, a déclaré que le port de Lekki et la Lekki Free Trade Zone pourraient travailler ensemble pour stimuler le développement économique.

"C'est très, très important pour l'État de Lagos et il est également très important que je catégorise ici le port en eau profonde est une porte d'entrée pour le Nigeria. Ainsi, grâce à cette route maritime, le Nigeria peut désormais s'associer à l'initiative chinoise "Belt and Road".

Je pense que c'est très, très important pour que les produits de base nigérians aillent sur le marché international", a déclaré M. Cui.

Le nouveau port dispose de deux quais à conteneurs, qui peuvent accueillir le plus grand cargo Panamax du monde.