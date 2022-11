L'équipe du Sénégal est prête pour le Mondial au Qatar

La grand-messe du football va débuter dans pratiquement deux semaines, et l'équipe du Sénégal, voudra sûrement prendre sa revanche.

Eliminés en 2018 en Russie, à cause du nouveau règlement de la FIFA sur le fair-play, alors qu'ils étaient à égalité de points avec le Japon, les hommes d'Aliou Cissé rêvent cette fois au Qatar de passer le premier tour de cette compétition. Krepin Diattia, ailier de l'équipe des lions de la Teranga, croit au potentiel de ses coéquipiers.

"Nous ne nous cacherons pas du fait que nous savons que nous avons une bonne équipe, avec de grands joueurs à chaque poste. Maintenant, c'est la Coupe du monde, la plus grande compétition, donc nous ne nous cacherons pas et nous donnerons tout pour faire un grand tournoi, je pense que c'est ce que nous devons faire."

Alignée dans le groupe A, l'équipe du Sénégal, affrontera le pays organisateur, le Qatar, l'Equateur, et les Pays-Bas. Aliou Cissé, qui tient les rênes de l'équipe depuis sept ans, a conservé le noyau dur de l'équipe de 2018.

"..... Donc de bonnes équipes dans l'ensemble, et nous devrons être prêts dès le début et tout faire pour sortir de ce groupe. Il ne faut pas dire que nous sommes censés nous qualifier dans ce groupe, ce serait une erreur, car nous devons jouer et rester concentrés sur ce groupe, et je pense que si nous faisons cela, alors nous avons une chance de nous qualifier."

Quart de finaliste en 2002, les champions en titre de la coupe d'Afrique porteront les espoirs de tout un continent aux côtés du Cameroun, du Maroc, de la Tunisie et du Ghana. La compétition démarre le 20 novembre prochain.