Nigeria : la solidarité s'organise face aux inondations

Au Nigeria, l’élan de solidarité est en marche face aux inondations qui frappent le pays. Elles sont considérées comme les pires des dix dernières années.

Un véritable travail de fourmi se met en place sur le principal axe routier en partie impraticable qui relie les Etats de Rivers et de Bayelsa, dans le sud-est du Nigeria, parmi les plus ravagés.

Des agents de la marine nigériane enfilent leurs gilets pour jouer leur partition face aux inondations qui frappent leur pays.

Les embarcations de la ‘’Navy’’ prennent la direction des zones reculées pour une mission de sauvetage. Les pires inondations de la décennie au Nigeria ont fait plus de 600 morts et affecté près de 3 millions de personnes.

"La NAVY dispose de deux bateaux rapides, que vous pouvez voir à ma droite, pour porter assistance aux personnes bloquées et les évacuer de ces communautés vers les camps de la Croix-Rouge disponibles autour d'AHOADA Ouest et Est.", explique J.J. Dauda, de la marine nigériane.

Des camions de la marine nigériane évacuent les personnes bloquées dans les zones inondées. La solidarité s’organise dans le pays alors que les victimes décrivent une situation devenue intenable.

"L'eau stagne dans ma ferme. j'ai tout perdu, même ma maison. Je n'ai plus rien", regrette Okpara Joy, victime des inondations.

Les dégâts sont énormes : habitations inondées et véhicules bloqués par les eaux entre autres. Les autorités locales de Rivers ont annoncé l'allocation de 2,3 millions d'euros pour les victimes. La population joue aussi sa partition.

"J'ai vu que Bayelsa est l'un des États les plus touchés et les gens appelaient à l'aide. Ma femme et moi, nous avons décidé de retirer nos économies afin de soutenir ces personnes. Nous n'avons peut-être pas tout l'argent nécessaire, mais le peu que nous avons pu rassembler, nous voulons le partager avec eux. ", souligne Bolaji Phillip, volontaire.

Souffrance"

"Les dégâts sont énormes. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a presque rien fait. On est totalement seuls", lâche Winner Written, entrepreneur de 32 ans.

En plus d'aggraver l'insécurité alimentaire , ces inondations particulièrement meurtrières ont provoqué une flambée des cas de choléra, selon l'ONG International Rescue Committee (IRC), qui appelle à davantage de mobilisation face aux besoins "massifs" des populations.

En 2012, des inondations particulièrement meurtrières avaient ravagé le Nigeria. "Mais rien n'a été fait derrière pour minimiser les conséquences de nouvelles inondations", se lamente Opuwill Ayitu, un bénévole de 40 ans.