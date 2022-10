Gambie : des mesures urgentes contre l'importation de médicaments frelatés

Face à l'émoi suscité par la disparition tragique de plusieurs dizaines d'enfants en Gambie ces derniers mois, le président Adama Barrow a annoncé vendredi la création d'un laboratoire de contrôle qualité des médicaments et plus mesures de protection contre l'importation de produits contrefaits.

Des investigations sur la provenance des sirops frelatés sont en cours ainsi qu'une mise à jour des textes existants sur les produits pharmaceutiques. Depuis le 23 septembre dernier, les autorités ont ordonné le rappel de syrop paracétamol ou de prométhazine. Les 66 enfants décédés depuis le 19 juillet avaient tous moins de 2 ans, à l'exception d'un seul, âgé de sept ans.

Plusieurs agents de la Croix-Rouge font la ronde chez les particuliers afin de récupérer les médicaments. Le rappel doit aussi s'appliquer aux importateurs, grossistes et détaillants de médicaments, y compris les hôpitaux.

Amis Gambiens, résidents de la Gambie, je vous assure que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire la lumière sur cet incident. Le ministère de la Santé enquête sur la source des syrops contaminés, sur les circonstances et les procédures d'importation de ceux-ci dans le pays et mettra en place des mesures de protection pour éliminer l'importation de ses médicaments de qualité inférieure a dit le président gambien, Adama Barrow.

Mercredi dernier, l'OMS a émis une alerte concernant les quatre produits suivants : Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup. L'analyse en laboratoire d'échantillons de chacun des quatre produits a confirmé une contamination par diéthylène glycol et éthylène glycol en quantités inacceptables, selon l'OMS. Le diéthylène glycol et l'éthylène glycol sont toxiques et peuvent être mortels, selon l'OMS.

Les autorités sanitaires du Sénégal, voisin de la Gambie avec laquelle les échanges sont importants, ont lancé un appel à la vigilance bien que les produits montrés du doigt ne soient pas autorisés dans le pays. D'importantes quantités de médicaments non-homologués circulent en Afrique de l'Ouest.