'' TILL'', le lynchage d'un noir dans le Mississippi

Au festival du film de New York début octobre, parmi les stars qui ont foulé le tapis vert figurait Whoopi Goldberg pour la première mondiale de ‘’ TILL’’.

Ce film raconte l'histoire de Mamie Till-Mobley, la mère d'Emmett Till, un garçon de 14 ans, lynché en 1955 dans le Mississippi accusé d'avoir flirter avec une blanche dans cet Etats ségrégationniste des Etats-Unis .

Whoopi Goldberg, est au cœur du projet depuis des décennies. Le point de départ de sa relation avec le film entant qu’acteur et producteur, une invitation de l'équipe de production de Barbara Broccoli et Fred Zollo.

"J'ai été invitée à faire partie de l'équipe de production parce que j'ai travaillé avec les producteurs, Barbara Broccoli et Fred Zollo. Ils avaient travaillé sur ce projet et m'ont demandé si je voulais le faire avec eux. Et j'ai dit, "Bien sûr. Et cela a pris tellement de temps que je suis passée du statut de jeune femme avec un enfant à celui de grand-mère maintenant. C'est le temps qu'il nous a fallu pour y arriver.", explique l'actrice.

Dans cette production sur le thème de la lutte raciale, Danielle Deadwyler , incarne le rôle de Mamie Till-Mobley, la mère de l’adolescent lynché dans le sud des USA. Elle partage dans le film, son émotion entant que mère.

"Je ne connaissais pas leur vie privée. Nous savons à quoi ressemble l'image fixe, le noir et blanc de ses pleurs ou le noir et blanc de faire partie des noirs solitaires, mais comment était-ce avant ? Ce film nous le donne. Il nous donne la dynamique fraternelle, maternelle et son fils et elle. Il nous donne l'amour entre elle et Gene. Il nous montre la relation entre elle et ses parents et les défis qu'ils ont dû relever pour prendre la décision de partir''; explique-t-elle.

Jalyn Hall a été choisi pour jouer le rôle de Till. L'acteur n’ a pas boudé son plaisir.

"Pour ce qui est d'en apprendre davantage sur Emmett en tant que personnage, j'ai été choqué par la normalisation. Vous savez, beaucoup de gens le regardent comme un personnage historique, mais ne le regardent jamais comme le gamin de 14 ans qu'il était, et c'était une explosion et génial pour moi d'incarner cela."; a déclaré l'acteur.

Il a fallu 29 ans pour réaliser le film.