Coupe du monde au Qatar : des keffiehs aux couleurs des équipes

À Doha, dans la capitale Qatari, des Français conçoivent des keffiehs pour les supporters de la Coupe du monde 2022.

Au Qatar, le keffiehs est aussi appelé Shemagh et c'est ainsi que Bertrand Roiné, ancien champion de handball, a choisi d'appeler la marque qu'il a co-fondé. Fan Shemagh propose ainsi ces tissus traditionnels avec différents imprimés, tous aux couleurs des différentes équipes de football.

Cette initiative intervient alors que le Qatar souhaite que le symbole culturel devienne la mascotte de la coupe du monde 2022 représentant une coiffe blanche volante.

"(d'où est venue l'idée de Fan Shemagh)

_Tim, mon petit est arrivé en sautant, il a trouvé un shemagh qui traînait à la maison, qu'on avait ramené du souk ici à Doha, il l'a mis sur sa tête et il dansait devant la télé. Et on l'a regardé, on a trouvé qu'il était super heureux, super joyeux de célébrer. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on n'en a pas un pour notre nation, en fait, tout simplement. On s'est dit: pourquoi ne pas le créer pour lui donner vie pour l'équipe de France, entre autres?" a raconté_Didier Grande, co-fondateur de la marque Fan Shemagh.

Une coiffe en keffiyah volante nommée La'eeb, qui signifie "joueur super habile" en arabe, est la mascotte officielle de la Coupe du monde et est déjà omniprésente sur les panneaux d'affichage du Qatar et à la télévision.

"Dans chaque région du Moyen-Orient, on a des appellations différentes, ça peut s'appeler +un keffieh+, +un ghoutra+, il y a différents noms. Alors ça a une signification culturelle pour les personnes qui vivent ici, ça a une utilité aussi pour lutter contre le soleil, contre le vent, contre le froid. Pendant la Coupe du monde, il va faire un petit peu froid. Vous allez être surpris : au Qatar, hein, qu'il puisse aussi faire froid pendant l'hiver. " s'est expliquéDidier Larié, co-fondateur de la marque Fan Shemagh.

"on veut quelque chose qui soit un peu un peu plus sympa, on veut quelque chose où on peut supporter l'équipe et en même temps qu'on va pouvoir mettre (plutôt, Ndlr.) que un vulgaire drapeau, des fois qui est souvent en plus en synthétique et pas super agréable à porter" a dit Bertrand Roiné_._

Surfant sur la popularité et les critiques de la mascotte La'eeb, Fan Shemagh essaie de séduire les supporters.