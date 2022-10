Mondial 2022 : le Qatar répond aux critiques avant le coup d'envoi

L'émir du Qatar a réagi mardi aux critiques formulées à l'encontre de son pays concernant l'organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2022, les qualifiant de "campagne sans précédent" visant la première nation arabe à organiser le tournoi.

Depuis qu'il a obtenu les droits d'organisation de la Coupe du monde, il y a plus de dix ans, le Qatar a été le premier pays arabe à organiser le tournoi.

Les abus présumés touchent des légions de travailleurs faiblement rémunérés qui font tourner l'économie qatarie et qui, en raison de leur travail, ne sont pas autorisés à travailler.

Le Qatar a répliqué à plusieurs reprises, insistant sur le fait que le pays a amélioré les protections des travailleurs migrants et affirmant que les critiques sont dépassées.

Fait rare, l'émir cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a exprimé publiquement et sans ambages son mécontentement face aux critiques.

Dans un discours télévisé prononcé mardi devant l'organe législatif de l'émirat, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a déclaré que le Qatar "a été soumis à une campagne sans précédent à laquelle aucun pays hôte n'a jamais été confronté".

"La campagne tend à se poursuivre et à s'étendre pour inclure des fabrications et des doubles standards qui ont été si féroces qu'ils ont malheureusement incité de nombreuses personnes à s'interroger sur les véritables raisons et motifs", a-t-il déclaré.

Les groupes de défense des droits ont reconnu que le Qatar avait amélioré sa législation du travail, notamment en adoptant un salaire mensuel minimum d'environ 275 dollars en 2020, et pour avoir mis en place un système de sécurité sociale.

Ces derniers mois, la pression s'est également accentuée sur le Qatar concernant la criminalisation de l'homosexualité. La loi qatarie prévoit une peine de prison d'un à trois ans pour les adultes reconnus coupables de relations sexuelles homosexuelles consenties.

Des organisations de défense des droits humains comme HRW et Amnesty International ont appelé le Qatar et la Fifa à créer un fonds d'indemnisation pour les ouvriers victimes des chantiers du Mondial, doté de 440 millions de dollars, soit l'équivalent des dotations sportives promises aux 32 sélections alignées.

Le Qatar affirme toutefois avoir mené de nombreuses réformes ces dernières années. Des efforts restent cependant à faire au niveau de leur mise en œuvre, a estimé le secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, Luca Visentini, lors d'une visite cette semaine à Doha.

Le tournoi commence le 20 novembre et la finale est prévue pour le 18 décembre.