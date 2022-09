Maroc : les agriculteurs s'entraident et passent au bio

Au Maroc, un nombre croissant d’agriculteurs adoptent des méthodes biologiques.Et si la plupart des produits issus de l’agriculture bio sont destinés au marché étranger, les experts constatent une augmentation de la demande dans le pays.

A Dar Bouazza à 20 kilomètres à l’ouest de Casablanca, Fattouma Benabdenbi Djerrari, ancienne sociologue, produit entre autres du maïs et des bananes dans la ferme qu'elle a créé en 2033, Jnane Lakbir.

Fatouma utilise du compost organique fait de foin et de bouse de vache, et réutilise les graines de légumes et de fruits pour les replanter.

Avec sa ferme et ses connaissances, elle aide d'autres agriculteurs à passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique.

"70% de l'agriculture c'est des petits agriculteurs qui ont moins de cinq hectares, ça veut dire qu'on peut beaucoup les soutenir pour aller développer cette agriculture, il y a des gens pour le faire, il y a déjà un savoir-faire qu'il faut simplement réajuster, actualiser et corriger si nécessaire pour une agriculture durable, en tout cas toute l'Afrique doit aller vers une agriculture durable biologique." a déclaréFattouma Benabdenbi Djerrari, propriétaire de la ferme écologique Jnane Lakbir.

Certains agriculteurs aident leurs confrères à faire la transition. Des agriculteurs comme Abdellah Laali, qui cultive actuellement des aubergines : "J'ai choisi l'agriculture biologique pour plusieurs raisons dont celle d'offrir au consommateur un produit propre. Et je n'utilise plus de produits chimiques et d'engrais, c'est pourquoi je préfère l'agriculture biologique." a-t-il expliqué.

La transition prend trois à quatre ans avant que les premiers produits puissent être qualifiés de biologiques.

"Nous recevons et collectons les déchets, nous les donnons à manger à nos insectes, nous transformons les fras (excréments) de ces insectes en engrais et nous transformons l'insecte en protéine qui peut être utilisée pour l'alimentation animale et l'engrais qui sera utilisé soit pour l'agriculture biologique, soit pour l'agriculture conventionnelle." a indiqué Pierre Galtier, cofondateur d'une entreprise de fertilisants organiques.

Les fruits et légumes biologiques peuvent alors être vendus environ 20 % plus cher que leurs équivalents issus de l'agriculture conventionnelle.

"Elle (l'agriculture biologique) au Maroc s'est développée de 4 000 hectares en 2010 à 12 000 hectares aujourd'hui (selon les chiffres de 2019), et en termes de production nous avons atteint 120 000 tonnes, 21 000 tonnes sont destinées à l'exportation et le reste est commercialisé sur le marché local. Il faut aussi noter qu'il y a une volonté politique importante dans ce sens et en ce qui concerne le développement de la production biologique." a déclaré Chibane Allal, expert indépendant en agriculture biologique.

Selon le ministère marocain de l'Agriculture, l'agriculture biologique a totalisé plus de 1,4 million de jours de travail en 2019.