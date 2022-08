MMA : Kamaru Usman déjà prêt à se relever

Le combattant nigérian Kamaru Usman s'est exprimé pour la première fois depuis le terrible K.O infligé par Leon Edwards samedi à Salt Lake City.

"Je me sens bien, j'ai repris mes esprits" a confié Usman à la chaîne américaine TMZ Sports.

Le désormais ancien champion UFC des poids welter Kamaru Usman ajoute attendre avec impatience de pouvoir finir la trilogie qui l'oppose à Edwards, lui qui avait remporté le premier combat en 2015.

Le "cauchemar nigérian" a subi sa première défaite à l'UFC à une minute de la fin de leur combat de 5 rounds samedi après un violent coup de pied qui l'a envoyé au tapis.

"C'était juste... quel coup. C'était un super coup. Je parle d'un Ave Maria dans le Super Bowl, les 10 dernières secondes. C'était un super coup, mec." a déclaré Usman qui a révisionné le combat à plusieurs reprises.

Malgré la perte de sa ceinture, Usman, 35 ans, se dit moins choqué que ses proches.

"C'est comme si tout le monde était plus triste que moi", a-t-il ajouté. "Tout le monde est plus ému que moi, mais c'est parce que... pour moi, c'est une bonne chose, car cela me permet de savoir que les gens se soucient de moi, qu'ils sont investis."

En tout cas pas de doute pour le champion de MMA, il veut retourner rapidement dans la cage : "J'ai une opportunité rare maintenant. Je veux inspirer les gens en leur démontrant que vous pouvez tomber et vous relever. Je suis excité."